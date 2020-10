Krajské volby vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše. Zdaleka to ovšem neznamená, že bude mít deset hejtmanů. Jeho zisk totiž – kromě Moravskoslezského kraje – nebyl tak vysoký, aby si mohlo vybírat partnery a diktovat podmínky.

V Pardubickém kraji zůstalo ANO mimo hru vlastně už o víkendu, kdy hejtman Martin Netolický (ČSSD) oznámil, že dosavadní koalice bude pokračovat v obdobném složení, tedy uskupení 3PK s dominantní ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS, TOP 09 a STAN.

Na severní Moravě se také téměř nic nezmění, jen hejtman Ivo Vondrák (ANO) přibere do vlády k ANO, ODS a KDU-ČSL sociální demokracii. Středočeská koalice je také domluvená. Hejtmankou se stane Petra Pecková ze STAN, v radě dále zasedne zástupci ODS, Pirátů a TOP 09.

Lidovecká radost

Vše ostatní je zatím otevřené, ale blízko finále jsou na jižní Moravě, kde skončí hejtman Bohumil Šimek z ANO, ačkoliv volby vyhrál. Nahradí ho lidovec Jan Grolich (36), který je novou vycházející hvězdou KDU-ČSL se schopností radovat se z úspěchu a zároveň se z něj nezbláznit.

Na dotaz reportéra Deníku, čím začne svou hejtmanskou kariéru, odpověděl: „První, co nás čeká po převzetí funkcí na kraji, bude nejspíš školení BOZP (bezpečnost a occhrana zdraví při práci).“ Lidovci do koalice přizvou Piráty, ODS se Svobodnými a Starosty pro jižní Moravu.

Prezident Miloš Zeman ovšem označil obcházení vítěze za nesportovní chování a „vzpouru poražených“, která povede k „splácaným koalicím“. Jinak to vidí pravděpodobný prezidentský kandidát v roce 2023 generál Petr Pavel, jenž soudí, že pokud premiér Babiš hovoří o „spiknutí poražených“, je to popření principu demokratických voleb. „V demokraciích vládne většina a spojení sil k převážení osamělého vítěze, který nemá podporu většiny je naopak pojistkou a vítězstvím demokracie. Vyšší společný zájem by měl spojovat,“ míní Pavel.

Komunistický protest

Ať má pravdu Zeman nebo Pavel, jisté je, že jednání o hejtmanských křeslech prověří schopnosti jednotlivých aktérů. V jižních Čechách lídrovi ODS Martinu Kubovi zřejmě pomůže jeho ministerská zkušenost i podnikatelské sponzorské zázemí. Drama se rýsuje na Plzeňsku, kde vítězný Roman Zarzycký z ANO uvedl, že bude jednat se všemi, kromě SDP a KSČM. To rozlítilo komunistického poslance Jiřího Valentu, který se v dopise premiérovi ohradil proti „pěšáku“ Zarzyckému s tím, že by si ANO mělo uvědomit, kdo ho ve sněmovně drží u moci.

Nejistá situace je i v Olomouckém kraji, kde je dokonce ve hře SPD, která by mohla pomoci jak vítěznému ANO, tak koalici bez něj. Do vyjednávání proto zřejmě zasáhnou pražské stranické centrály. Ve Zlínském kraji se koalice nedomlouvá na základě stranických preferencí, ale podle linie souhlasu či odmítání výstavby nové Baťovy nemocnice.

Zatím mají navrch její odpůrci, což by znamenalo konec hejtmana Jiřího Čunka. A hladce to nejde ani v Libereckém kraji, kde suverén Martin Půta (SLK) odmítá dvoučlennou koalici s Piráty, protože nestojí o křehkou většinu. Lídrovi Pirátů Zbyňku Miklíkovi se ovšem nelíbí partnerství s ODS, o něž naopak Půta stojí. Rozhodne se v nejbližších hodinách.