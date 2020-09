Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zejména díky kotlíkovým dotacím již z obcí zmizelo anebo v nejbližší době zmizí přes 100 tisíc nejvíce znečišťujících kotlů. Na dotacích na nákup nových již byla vyplacena částka převyšující 11 miliard korun. „Přesto může v domácnostech zbývat podle odhadů až 300 tisíc kotlů první a druhé emisní třídy,“ řekl Deníku Brabec.

Úřady se bojí, aby lidi nenechali výměnu kotlů až na poslední chvíli, jak v Česku bývá v podobných případech zvykem. „Povinnost výměny nejstarších kotlů do roku 2022 byla schválena už v roce 2012 a bylo tak možné se na ni v dostatečném předstihu připravit,“ připomněl Brabec.

Kdyby ale všichni, kteří potřebují nový kotel, nechali výměnu až na poslední chvíli, nestihnou zřejmě topenáři zvládnout všechny zakázky. „Dle informací výrobců a dodavatelů tepelné techniky jsou výrobní a montážní firmy připraveny pokrýt roční poptávku asi 100 tisíc výměn. S blížícím se termínem pro provedení výměny však může dojít k tomu, že tyto firmy budu zahlceny zakázkami, a dodací termíny se tak mohou prodlužovat,“ obává se ministr Brabec.

Čím kotel nahradit?

Nejvhodnějšími možnostmi náhrady ekologicky nevyhovujících kotlů jsou tepelná čerpadla, vytápění zemním plynem či kotle na spalování dřevěných pelet. „Při topení zemním plynem nevznikají ani škodlivé pevné částice, ani karcinogenní benzo(a)pyren. Výrazný podíl na tomto výsledku mají i nové plynové kondenzační kotle,“ uvedla výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská. Každá nová plynová přípojka podle ní sníží roční objem vypuštěného prachu v průměru o více než čtvrt tuny.

Cestou je i pořízení kotle na dřevní pelety. Jejich výhodou je nízká cena, daná zahlcením trhu kůrovcovým dřevem. Domácí poptávka po nich sice roste, přesto Česko téměř tři čtvrtiny pelet vyváží do zahraničí. „Česko má nainstalováno 35 tisíc kotlů na pelety, sousední Rakousko 150 tisíc. Vyšší oblibě pelet by pomohlo i snížení ceny díky navrhovanému snížení DPH na dřevní paliva z 15 na deset procent, které by pomohlo řešit i problém s kůrovcovou kalamitou,“ uvedl předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.