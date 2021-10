"Máme obavu, zda současný zdravotní stav umožňuje prezidentu republiky vykonávat jeho úřad. Rámcovou informaci, která umožní zachovat patřičný respekt a citlivost vůči panu prezidentovi a jeho rodině, očekáváme od Kanceláře prezidenta republiky. Ta v tomto ohledu dosud nekonala dostatečně, proto ji dotazujeme," uvedl Vystrčil.

Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha sice senátoři mohou žádat o informace, které potřebují pro výkon svého mandátu, výjimkou jsou ale utajované informace nebo ty, které podléhají mlčenlivosti. Nemyslí si proto, že Mynář informace o zdravotním stavu prezidenta bez jeho souhlasu Senátu pošle.

Vzhledem k hospitalizaci Zemana na oddělení intenzivní medicíny je podle Gerlocha evidentní, že jeho stav je vážný. Úvahy o možnosti aktivace článku 66 Ústavy České republiky, podle kterého by se Sněmovna a Senát mohly usnést na zbavení prezidenta pravomocí, pokud je nemůže vykonávat, jsou ale podle něj tři dny po začátku hospitalizace předčasné. Poznamenal zároveň, že zohlednit je třeba i to, že své ústavní pravomoci bude muset prezident začít plnit až počátkem listopadu, kdy by se měla sejít Sněmovna, kdy podá demisi současná vláda a kdy bude potřeba jmenovat nového premiéra.

Zeman jmenoval předsedu soudu

Prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu brněnského krajského soudu Milana Čečotku. Sedmileté funkční období mu začne ve středu. ČTK to dnes sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Jmenování musí spolupodepsat premiér Andrej Babiš (ANO).

dravotní zprávu o stavu prezidenta si podle Gerlocha obě komory Parlamentu mohou vyžádat pro svou potřebu ve chvíli, kdy by začaly jednat o zbavení prezidenta pravomocí. Požadovat by ji mohly po Kanceláři prezidenta republiky nebo po ÚVN. Iniciativu předsedy Senátu podpořili lidovci. Podle jejich místopředsedy Jana Bartoška je stávající komunikace Hradu nedostatečná. "Potřebujeme znát prognózu, jakým způsobem bude prezident schopen výkonu funkce," uvedl možný kandidát koalice Spolu na post předsedy Sněmovny. Odpověď kanceláře by podle něj měla přijít obratem.

Zeman byl v neděli po poledni převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) na pracoviště intenzivní medicíny. Důvodem náhlé hospitalizace byly podle prezidentova ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas. Mluvčí ÚVN Jitka Zinke v pondělí ČTK řekla, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný.

Mluvčí prezidenta v pátek uvedl, že prezident je nemocen dva týdny. Na doporučení Zavorala proto Zeman v pátek hlasoval ve volbách přímo na zámku v Lánech a zrušil nedělní účast v televizní debatě. V neděli po převozu Zemana do nemocnice hradní mluvčí uvedl, že prezidentova hospitalizace neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci. Dodal, že prezident nyní potřebuje klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodnou lékaři. Podle mluvčí ÚVN stanovuje léčebný plán lékařské konzilium nemocnice složené ze specialistů na Zemanovy dílčí zdravotní problémy.

Osm nocí v nemocnici

Zeman pobýval v ÚVN už v září, strávil tam osm nocí. Podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, při kterém prezident podstoupil několik vyšetření a infuze. V tehdejší zprávě Hradu je uvedeno, že prezident trpěl dehydratací a mírným vyčerpáním a že u cukrovky nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty. Neuropatie nohou, kvůli které se prezident pohybuje na vozíku, podle zprávy přetrvává. Vyšetření podle něj nezjistilo žádné onemocnění nebo problémy, které by ho ohrožovaly na životě.

Před dvěma lety ÚVN zveřejnila se Zemanovým souhlasem po pobytu v nemocnici třístránkovou lékařskou zprávu, kde uvedla, že je prezident léčen pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména dolních končetin. Lékaři také v roce 2019 uvedli, že za poslední dva roky zhubl 20 kilogramů, je kuřák a pravidelně užívá alkohol. Byla zjištěna dehydratace a malnutrice, tedy podvýživa.