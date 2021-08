Od minulého víkendu, kdy radikální islamistické hnutí Tálibán bez boje vstoupilo do Kábulu a prakticky převzalo v Afghánistánu moc, se desetitisíce lidí snaží dostat pryč. Obávají se návratu brutálního režimu, který v zemi panoval za předchozí vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001. Většina se k úniku snaží využít evakuačních letů, které z Kábulu organizují západní státy, především USA.

"Krize vně kábulského letiště je nešťastná. My se zaměřujeme na to, abychom co nejdříve evakuovali všechny cizince," řekl Reuters představitel aliance, který si nepřál být jmenován. Během uplynulých sedmi dní podle něj zemřelo na letišti a kolem něj nejméně 20 lidí. Podle Reuters velikost davů u letiště každým dnem v uplynulém týdnu rostla, což komplikovalo evakuační operace.

"Naše síly udržují přísný odstup od vnějších oblastí kábulského letiště, abychom předešli jakýmkoli střetům s Tálibánem," dodal zdroj agentury.

"Podmínky na místě jsou nadále mimořádně náročné, ale děláme vše, co je v našich silách, abychom situaci zvládli co nejbezpečněji," uvádí se v prohlášení britského ministerstva obrany k situaci na kábulském letišti.

Za chaotickou situaci na kábulském letišti jsou podle šéfa poradní rady Tálibánu Ámira Chána Mutakího zodpovědné Spojené státy. Chování Američanů na letišti tento přední představitel hnutí nazval "tyranií", ačkoli podle AP jsou to právě tálibové, kdo v posledním týdnu bili lidi, kteří se snažili z metropole letecky dostat, a stříleli po nich.

"Celý Afghánistán je zabezpečený, ale na letišti, které mají na starosti Američané, vládne anarchie," uvedl Mutakí.

Agentura AP popsala, že americké vojenské stroje, které evakuaci především zajišťují, kvůli obavám z možné střelby přistávají v Kábulu po prudkém klesání. Město leží v horském údolí a také po startu letadla co nejrychleji nabírají výšku a mnohá vypouštějí světlice, které mají zmást případné střely naváděné teplem.

