Mason zastával ve Federálním úřadě pro vyšetřování (FBI) pozici tzv. Executive Assistant Director, tedy výkonného asistenta ředitele. Do důchodu odešel po třiadvaceti letech ve službách svému státu. Rozhodl se však nesedět doma, jako mnoho jeho vrstevníků – začal pomáhat ve svém okrese s tím, co aktuálně potřebuje. Začal řídit autobus.

He used to work for the FBI. But when he heard about a widespread school bus driver shortage, he got a new job to help his community ? pic.twitter.com/XT6TpgJurc