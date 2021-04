Místní lékaři podle portálu nyní označili stav osmačtyřicetiletého snowbordisty za dobrý, což znamená, že je při vědomí a zotavuje se.

Federální vyšetřovatelé dopravních nehod doufají, že budou moci s Horváthem mluvit o tom, co se stalo a zda před srážkou nezazněla nějaká varování.

Podle Clinta Johnsona z amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve čtvrtek odpoledne nebyla ještě žádost o rozhovor s pacientem akceptována. Johnson označil rozhovor s jediným přeživším z havárie za "životně důležitý" v této fázi vyšetřování.

Vrak stále zůstává na místě

Helikoptéra Airbus AS350B3 se šesti lidmi na palubě havarovala v oblasti ledovce Knik v sobotu večer. Podle všeho narazila do svahu těsně pod hřebenem, načež se po srázu zřítila asi o 250 metrů níž. Vrak stále zůstává na místě neštěstí, snahy o jeho vyzvednutí komplikují náročný terén a nepříznivé povětrnostní podmínky.

Další články k úmrtí Petra Kellnera najdete ZDE

Vyzvednutí vraku a jeho předání do rukou vyšetřovatelů by mohlo umožnit prozkoumání záznamových zařízení vrtulníku, která mohou poodhalit odpovědi na nezodpovězené otázky kolem okolností havárie. Johnson doufá, že se tak stane do konce týdne.

Tým NTSB se mimo jiné snaží zjistit, proč byli záchranáři upozorněni na nezvěstný stroj až dvě hodiny poté, co vrtulník Soloy Helicopters přestal vysílat satelitní trasovací signál. Také zjišťují, za jakého počasí se nehoda stala, jaké zkušenosti měl pilot a v jakém stavu byl vrtulník. Tým by měli příští týden posílit další vyšetřovatelé.

Kromě 56letého Kellnera přišli při havárii o život také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy.