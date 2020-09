Provozovatel helsinského letiště Finavia začíná s netradičním způsobem, jak vytipovat nakažené koronavirem. S radnicí ve městě Vantaa, na jehož území letiště leží, se dohodl na nasazení speciálně vycvičených psů.

Psi vycvičení k hledání lidí nakažených koronavirem | Foto: Profimedia

Letiště a radnice očekávají, že nasazení psů s citlivým čichem pomůže rychleji odhalit cestující, kteří přiletěli do Helsinek nebo se naopak chystají k odletu a jsou nakažení. „Je to unikátní záležitost na celém světě, žádné letiště ještě něco takového nezkusilo. Může to být další krok k tomu, jak porazit covid-19,“ řekla ředitelka letiště Ulla Lettijeff.