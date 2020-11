Letecká společnost Singapore Airlines se po půlroční pauze vrací na nejdelší linku na světě. Od 9. listopadu začne opět létat mezi Singapurem a New Yorkem. Restart oznámily aerolinky v tiskové zprávě.

Letoun Airbus A350-900 společnosti Singapore Airlines | Foto: Twitter/Catalanvoices

Oproti minulosti dojde kromě povinných roušek po celou dobu letu k jedné malé změně. Linka bude v New Yorku končit a začínat na letišti JFK, nikoliv Newark. V praxi to znamená prodloužení o tři míle navíc. Přesun vysvětluje dopravce možností lépe kombinovat osobní a nákladní dopravu v současné situaci na trhu. Pokles provozu umožnil dopravci využívat největší letiště v New Yorku.