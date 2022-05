Dvaačtyřicetiletá Vika svůj příběh vyprávěla reportérům britské stanice Sky News . Na videu popisuje, jak se sexuální útok odehrál. Dospívající ruský voják ji měl znásilnit na šedé pohovce v rohu malé místnosti v domě souseda. Stalo se to během noci plné teroru, krutosti a vražd ve vesnici poblíž Kyjeva.

Musí být potrestáni

„Chci, aby ženy, které byly také znásilněny, a vím, že je jich hodně, nemlčely. Musíte o tom mluvit. Oni musejí být potrestáni,“ poslala svůj vzkaz dalším obětem prostřednictvím videa z ponuré místnosti, kde se útok v březnu odehrál.

Vika nyní každý den musí žít s vědomímu toho, co jí podle jejích slov udělal v noci z 9. na 10. března ruský voják, který se jí představil jako Daniel.

Ve stejném domě a ve stejnou dobu zde znásilnili i její sousedku, 44letou Natašu. Před samotným aktem násilník nejprve navíc zastřelil jejího manžela. I tento druhý voják se představil. Jmenoval se prý Oleg. I tato žena o svém utrpení promluvila.

Obě Ukrajinky uvedly, že jejich noční můra začala po setmění, když se chystaly ke spánku. Ruské síly měly tou dobou jejich vesnici pod kontrolou a pobývaly tam už delší dobu, protože se jejich útok zasekl před Kyjevem.

Poprava manžela

Kolem 21. nebo 22. hodiny zabouchali na dveře domu Viky ruští vojáci, z nichž byl cítit alkohol, a požadovali, aby šla s nimi. Neměla jinou možnost než poslechnout.

Ona i vojáci došli k domu Nataši. Otevřel jim Saša, Natašin manžel. Ruský voják Oleg na něj namířil zbraň a řekl, že chce jeho ženu. Saša mu okamžitě řekl, aby odešel. Snad doufal, že ho voják nezabije, protože byl také Rus.

Když se však otočil, aby se vrátil do svého domu, mladý voják zahájil palbu a střelil Sašu zezadu do krku. Ten se skácel k zemi. Poté Oleg vytáhl Natašu z domu ven. Obě ženy odvlekli do opuštěného domu ve stejné ulici. Jeho majitelé utekli ze vsi již na začátku války. Skupina vlezla dovnitř otevřeným oknem.

„Dělej svou práci,“ řekl

Oleg odvedl Natašu nahoru, zatímco Viku strčili do malé místnosti v přízemí. Vika své znásilnění vylíčila v jediném monologu. Slova pronášela jasně a pečlivě, její hlas byl silný, jen občas přerušený krátkým zakašláním, jak potvrzují záběry stanice Sky News.

Zdroj: Youtube

Devatenáctiletý Daniel, který ji měl znásilnit, byl stejně starý jako mladší z jejích dvou synů. Vika uvedla, že se mu snažila domluvit, ale on jí řekl, aby ho nerozptylovala a jen „dělala svou práci“. Varoval ji, že pokud nebude spolupracovat, zabije ji. Vika uvedla, že byla znásilněna několikrát.

„Nechoval se ke mně jako k ženě nebo matce, ale jako k prostitutce. Byl velmi agresivní. Možná si vzal Viagru nebo nějaké drogy. Choval se jako smyslu zbavený. Díky bohu, že mě nezabil a já jsem nakonec mohla utéct,“ řekla Vika Sky News.

Jako živá mrtvola

Ve stejné době Oleg znásilnil Natašu na matraci ve větší ložnici nahoře v patře. Nataša v telefonickém rozhovoru pro Sky News uvedla, že jí Oleg řekl, že pokud se bude bránit, ublíží jejímu dospívajícímu synovi. Nedlouho po tomto hrůzném zážitku s dítětem raději uprchla do Rakouska.

„V tu chvíli jsem myslela jen na svého syna, na to, aby ho nezabil,“ řekla. Popsala, že se cítila jako živá mrtvola, byla bezvládná a nevěděla, co má dělat. Znásilnění podle ní trvalo asi hodinu a půl. Poté se voják vydal dolů hledat svého kolegu Daniela, který však už na místě činu nebyl. I Oleg proto utekl.

Nataša řekla, že se naprosto zničená připlazila domů, aby čelila ještě hlubší ráně. Její manžel ležel mrtvý ve tmě na kamenné podlaze jejich malé předsíně. „Jak jsem se cítila? Seděla jsem tam až do rána, nemohla jsem spát,“ řekla.

Pětašedesátiletá Valentina, Natašina matka, která žila se svou dcerou, uvedla, že vojáci se ve vesnici každých několik dní střídali. Vyprávěla, že další jednotka byla šokována, když se dozvěděla, co Daniel a Oleg udělali.

Zpustošený dům

Jakmile se všechny ruské jednotky stáhly ze severní Ukrajiny, mohly Vika a Nataša podat svědectví o útocích policii a prokuratuře. Obě chtějí, aby byli jejich násilníci dopadeni a potrestáni.

Minulý týden navštívila dům, kde k sexuálním útokům došlo, skupina prokurátorů. Kdysi opečovávaný rodinný domek ruští vojáci vyplenili. Zjevně ho používali jako základnu, rozbili nábytek a zničili pokoje.

Na podlaze u vchodových dveří se povalovaly prázdné lahve od alkoholu a hromada nedopalků v obrovské skleněné míse.

Znásilnění jako válečný zločin

Ukrajinské úřady nyní vyšetřují desítky znásilnění, na nichž se podílely ruské jednotky. Jsou mezi nimi i údajná znásilnění dětí a mužů. „Je to obtížný a hluboce citlivý úkol, protože mnoho obětí je příliš traumatizováno, než aby o tom promluvily, často ani nejsou ochotny napadení nahlásit,“ uvedla náměstkyně ministra vnitra Kateryna Pavličenko.

Ministerstvo proto zřídilo speciální policejní týmy, které mají v místních komunitách zvyšovat povědomí o tom, jak nahlásit válečné zločiny zahrnující sexuální násilí ze strany ruských vojáků, a také poradit, jak získat komplexní podporu. „Uděláme vše pro to, aby tyto zločiny byly vyšetřeny, předány mezinárodním institucím a projednány mezinárodním tribunálem,“ dodala Pavličenko.

Kreml obvinění ruských vojáků ze znásilňování nevinných ukrajinských civilistů odmítl.