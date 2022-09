PODCAST: Slovensko ztratilo stabilitu, ale proukrajinský kurs ne, říká politolog

Dnes se vydáme na Slovensko, kde vzniká nová menšinová vláda premiéra Eduarda Hegera, do níž nastoupili včera noví ministři. Šéfem diplomacie se stal dosavadní velvyslanec v Česku Rastislav Kačer. Na to, co změny ve vládě znamenají, jsme se zeptali slovenského politologa Grigorije Mesežnikova.