Úderem deváté hodiny ráno se Westminsterské opatství pomalu začalo plnit smutečními hosty, kterých bylo kolem dvou tisíc. Pozváni byli zástupci zahraničních královských rodin, světoví lídři a také zástupci charitativních organizací, sportu, umění či vědy. Krátce po desáté hodině londýnského času (11:00 SELČ) přijel do Westminsterského opatství i americký prezident Joe Biden, a to v doprovodu své manželky Jill.

Později do Westmisterského opatství dorazili také britští expremiéři Boris Johnson, Theresa Mayová a David Cameron a královna manželka Camilla spolu s princeznou Kate a jejími dětmi - princem Georgem a princeznou Charlotte. Nejmladší princ Louis se pohřbu své prababičky nezúčastnil.

Cesta za rakví

Rakev s ostatky královny Alžběty II. zamířila v 11:44 SELČ z parlamentu přes Parlamentní náměstí do Westminsterského opatství. Procesí se pohybovalo tempem maximálně 75 kroků za minutu, což je rychlost, kterou protokol předepisuje pohřbům. Nepříliš dlouhou vzdálenost tak průvod urazil za osm minut. Rakev na lafetě, kterou tentokrát táhlo 142 námořníků, doprovázeli členové královské rodiny - mezi nimi nový britský král Karel III., princezna Anna i princové Andrew, Edward, William a Harry.

Není bez zajímavosti, že stejná lafeta jako dnes sloužila i při pohřbech královny Viktorie, Jiřího VI. či Winstona Churchilla. Britskou imperiální korunu, která spočívala na fialové podušce na rakvi, pak měla Alžběta II. na své hlavě při korunovaci v roce 1953.

Kytice na rakvi byla sestavena z květů, jež rostou v zahradách sídel patřících královské rodině. Veškeré zvolené květiny v sobě přitom nesly symboliku a kytice byla sestavena dle instrukcí Karla III. Nacházely se v ní rozmarýny, myrty (stejné květiny byly součástí svatební kytice Alžběty II., pozn. redakce) či listy anglického dubu. Tento strom symbolizuje stálost, sílu a vytrvalost. Kytice pak byla laděna do vínové, zlaté a růžové barvy, popsala BBC.

Smuteční obřad

Přesně ve 12:00 SELČ vneslo osm nosičů rakev s panovnicí do Westminsterského opatství. Smuteční obřad vedl děkan opatství David Hoyle, kázání pak spočívalo na bedrech Justina Welbyho, arcibiskupa z Cantenbury. Už první okamžiky obřadu však přinesly několik nedopatření, když si Hoyle nejprve musel v úvodu řeči odkašlat a následně jednomu ze stojících biskupů vypadl z desek papírek a odletěl na zem v blízkosti rakve.

„Je časté pro mnohé vedoucí představitele, že jsou chváleni v době, kdy žili, a pak se na nich zapomene. Ale pro ty, kdo sloužili Bohu, je jejich úmrtí branou ke slávě. Její Veličenstvo prohlásilo, že zasvětí svůj život službě národu a národům Commonwealthu. Velmi vzácně byl takovýto slib dodržen,“ pronesl Justin Welby, arcibiskup z Cantenbury.

Na závěr bohoslužby ve Westminsterském opatství držela Velká Británie za zesnulou panovnici Alžbětu II. dvě minuty ticha. Poté zazněla státní hymna, a to již ve verzi God Save the King, která nahradila dřívější God Save the Queen.

Po skončení bohoslužby nosiči rakev opět umístili na historickou lafetu, kterou příslušníci královského námořnictva odtáhli k Wellingtonovu oblouku, jenž se nachází nedaleko Hyde Parku. Rakev doprovázeli členové královské rodiny v čele s novým králem Karlem III. Každou minutu průvodu se rozezněl Big Ben a z děl v Hyde Parku byla vystřelena smuteční salva.

Konec královniny cesty

Od Wellingtonova oblouku putovala na hrad Windsor, kde v 17:00 SELČ začal menší obřad pro přibližně 800 hostů. Podvečerní bohoslužby v kapli svatého Jiří, v níž se odehrálo i poslední rozloučení s princem Philipem, se zúčastnili členové královské rodiny, zástupci britského Společensví národů i zaměstnanci královských sídel, kteří se s královnou osobně setkávali. Podoba obřadu byla domluvena ještě za života britské královny.

Windsorský děkan David Conner, který vedl bohoslužbu, ve své úvodní řeči zdůraznil úlohu zesnulé královny. „Její klidná a důstojná přítomnost nám uprostřed rychle se měnícího a často velmi neklidného světa dodala důvěru, abychom - stejně jako ona - čelili budoucnosti s odvahou a nadějí,“ prohlásil.

Druhý smuteční obřad skončil spuštěním rakve Alžběty II., ze které byly předtím odebrány korunovační klenoty, do krypty v kapli svatého Jiří.

Přibližně ve 20:30 SELČ byla Alžběta II. při soukromé smuteční bohoslužbě, které se zúčastnili pouze členové královské rodiny, pohřbena po boku svého manžela, prince Philipa, v královské kryptě na hradě Windsor. Podrobnosti o této bohoslužbě nebyly zveřejněny a nepřenášela ji ani žádná média. „Šlo o hluboce osobní rodinnou událost,“ uvedl pouze Buckinghamský palác.

Největší britský pohřeb

Šlo o největší pohřeb, jaký Velká Británie kdy zažila. Posledního rozloučení se zesnulou královnou Alžbětou II. (21. dubna 1926 - 8. září 2022), která zemi vládla 70 let, se zúčastnilo na pět stovek panovníků, prezidentů, premiérů a dalších státníků. Pohřebního průvodu se podle odhadů zúčastnilo milion Britů.

Ve Westminsterském opatství a na hradě Windsor se během pondělí uskutečnily hned tři smuteční obřady. Hostům z celého světa byl určen ten největší z nich, který začíl ve 12:00 SELČ. Druhého - odpoledního - obřadu se zúčastnilo přibližně 800 hostů. Večerní, při kterém byla královna pohřbena do královské krypty na hradě Windsor, byl určen pouze členům britské královské rodiny.

Státní smutek bude na žádost krále Karla III. pokračovat až do 26. září.

Online reportáž

„Byla to nejsložitější bezpečnostní operace, jakou kdy Londýn zažil,“ shrnula opatření k pohřbu Alžběty II. bristká zpravodajská stanice BBC. Není se čemu divit, do britské metropole již o víkendu přicestovaly desítky světových státníků, a to včetně amerického prezidenta Joea Bidena či jeho francouzského protějšku Emmanuela Macrona. Česko v Londýně zastupoval premiér Petr Fiala (ODS).

Za povšimnutí určitě stojí, že pozvánku na smuteční obřad neobdrželi zástupci Afghánistánu, Barmy, Běloruska, Ruska, Sýrie a Afghánistánu. Írán, Nikaraguu a Severní Koreu (KLDR) mohli zastupovat pouze velvyslanci.

Pohřeb dlouholeté britské panovnice vysílaly televizní stanice BBC, ITV a Sky, přičemž smuteční obřad bylo možné sledovat také přibližně ve 125 kinech po celé zemi či na velkoplošných obrazovkách, jež byly umístěny na mnohých náměstích či v parcích.

Londýn se připravoval i na to, že do hlavního města přijede až milion lidí z řad veřejnosti. Na bezpečnost celé akce dohlíželo více než deset tisíc policistů, pomáhaly také stovky dobrovolníků a příslušníků ozbrojených sil.

Úderem nedělní 21:00 SELČ držela celá Velká Británie za zesnulou panovnici minutu ticha. Začátek a konec takzvané „národní chvíle zamyšlení“ označil zvon na věži Big Ben, která se nachází v centru Londýna. Poté začali lidé na mnoha místech tleskat, aby oslavili život Alžběty II.

Jen několik hodin před státním pohřbem Alžběty II. zveřejnil Buckinghamský palác novou fotografii britské královny. Ta byla pořízena u příležitosti jejího platinového jubilea (sedmdesáti let na trůnu, pozn. red.), kterému byl zasvěcen prodloužený víkend na začátku letošního června. Později se na sociálních sítích královské rodiny objevilo i časosběrné video s fotografiemi, které připomínají život a vládu Alžběty II.

Vigilie za zesnulou panovnici

Již v pátek se ke stranám rakve britské královny Alžběty II. postavili všichni čtyři její potomci - Karel III., princezna Anna i princové Andrew a a Edward -, kteří tam setrvali přibližně deset minut. Právě princezna Anna se stala vůbec první ženou, která se vigilie zúčastnila. Tradice vznikla v roce 1936 po úmrtí krále Jiřího V. a až dosud byla vyhrazena pouze mužským potomkům monarchy. V roce 1952 po úmrtí Jiřího VI., který měl pouze dvě dcery, se tak ceremoniál nekonal.

V sobotu večer pak ve Westminsterském sále britského parlamentu obdobně mlčky postálo i osm vnoučat zesnulé panovnice. Tiché vzpomínky se tak kromě Williama a Harryho zúčastnily také děti princezny Anny (Zara Tindallová a Petr Philips), prince Andrewa (princezny Beatrice a Eugenie) a prince Edwarda (Louise a James). Princ Harry při této příležitosti poprvé od roku 2020, kdy se vzdal svých povinností v královské rodině, oblékl slavnosní uniformu. Stalo se tak na žádost jeho otce, nového britského krále Karla III.