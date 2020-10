Z celkem 750 miliard eur pomoci a výhodných půjček by Slovensko mělo získat v příštích letech šest miliard eur, tedy asi 160 miliard korun. Plány obnovy musejí být Evropské komisi předloženy do 30. dubna příštího roku.

Podle toho slovenského, který představil ministr financí Eduard Heger, by se Slováci měli dostat za deset let na 92 procent průměrné mzdy v Unii, zatímco dnes jsou přibližně na polovině. „Reformy nás mohou katapultovat do vyšší kvality života,“ uvedl ministr Heger.

Podle šéfa Institutu finanční politiky Eduarda Hagary mají všechny reformy stát kolem 30 mi-liard eur.

„Plán stojí na dvou pilířích, na dobíhání ekonomické úrovně západní Evropy a kvalitě života. Není prioritou opravovat stávající systém. Chceme, aby zde zůstal automobilový průmysl, ale nechceme zůstat jen ekonomikou zaměřenou na výrobu. K tomu potřebujeme zlepšení vzdělávacího systému,“ uvedl Hagara na tiskové konferenci před novináři.

Plán nezapomíná ani na to, že téměř třetina peněz z plánu obnovy EU musí být věnována na snížení emisí a ekologii.

Téměř dvě miliardy eur chce Slovensko proto dát například na nové kotle v rodinných domech, přechod tepláren z uhlí na plyn nebo tepelné izolace domů. „Podíl tepla vyrobeného z uhlí se sníží oproti roku 2019 o 70 procent,“ uvádí slovenský dokument.

Romové, školy, věda

Přes miliardu eur chce také slovenská vláda věnovat na zvýšení sociální a vzdělanostní úrovně v 629 romských osadách a především snížit riziko chudoby dětí rodin s nízkým vzděláním.

Tři miliardy eur mají jít na zvýšení platů učitelů a kvality školství, dvě miliardy eur na vědu a výzkum. Dvě miliardy eur mají být investovány do domovů pro seniory a posílení domácí péče o ně.

Zdroj: Deník