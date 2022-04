Podle ukrajinské armády Rusové dál ostřelují civilní cíle a infrastrukturu, hlásí i použití raketometů. „Na území Doněcké a Luhanské oblasti ukrajinské jednotky za posledních 24 hodin odrazily sedm nepřátelských útoků, zničily čtyři tanky, dva dělostřelecké systémy, deset obrněných jednotek a jedenáct nepřátelských vozidel," uvádí armáda.

Také podle amerického think-tanku Institute Study of War se armáda Vladimira Putina připravuje na velkou ofenzivu v oblasti Donbasu s příchodem posil přesměrovaných ze severu. Stále však bojuje se ztrátami.

Úplné stažení ruských jednotek ze severu Ukrajiny dnes potvrdilo britské ministerstvo obrany, které situaci sleduje. Kyjevský starosta Vitalij Kličko vyzývá občany k opatrnosti, a to i po stažení okupantů z okolí metropole. Místní, kteří dříve město opustili, požádal, aby se svým návratem vyčkali. Radnice se zatím snaží obnovit veškeré služby třímilionového města včetně plného rozsahu zdravotní péče.

Ukrajinské přístavní město Oděsa bylo v noci údajně zasaženo raketovým útokem, hlásí místní úřady. Ruské síly podle BBC úder provedly z Černého moře. Útok poškodil část infrastruktury v regionu, podrobnosti však zatím nejsou známy. „Oděsa je v tuto chvíli zcela ukrajinská, rozhodně není obsazená. Nejhorší je situace v Mariupolu. My však budeme bojovat za všechna naše města, dokud neobnovíme naši územní celistvost," prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Indian Republic Media Network.

Rusové tvrdí, že dobyli centrální Mariupol, ukrajinské síly si však stále udržují kontrolu nad kritickou částí města. Analytici nicméně předpovídají, že město se může v nadcházejících dnech zhroutit a ocitnout se zcela v rukou Ruska.

Suspending RF’s participation in the @UN_HRC is an important step. This is another punishment for RF’s aggression against ??. Grateful for the partners’ solidarity. We must continue coordinated pressure on RF at all international forums. Let's force RF to seek peace together!