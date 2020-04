Napadení českých nemocnic: Moskva odmítla, že za útoky hackerů stojí Rusko

Rusko prostřednictvím svého velvyslanectví v Praze popřelo, že by stálo za počítačovými útoky na české nemocnice. Stalo se tak poté, co se v českých médiích objevily informace, že stopy útoků vedou do Ruska. Velvyslanectví to na facebooku odmítlo jako výmysl, špinavý protiruský výpad a otevřenou provokaci. Podle ambasády informace podsouvají médiím české tajné služby. Ruští diplomaté označili za znepokojivé, že se k obviněním připojují představitelé českých úřadů.

Hacker - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Lidové noviny (LN) dnes s odvoláním na dva důvěryhodné zdroje napsaly, že vyšetřovatelé se kloní k závěru, že za kybernetickými útoky na české nemocnice stojí zřejmě Rusko. Podle LN pochází informace od vysoce postaveného důstojníka z vyšetřovacího týmu a potvrdil ji člen Bezpečnostní rady státu. Zdržte se útoků na české zdravotnictví, varoval americký šéf diplomacie Pompeo Přečíst článek › "V řadě českých médií se s odvoláním na nejmenované zdroje z bezpečnostních orgánů České republiky objevila informace, že za sérií kyberútoků spáchaných v posledních dnech na zdravotnická zařízení v Česku, údajně stojí Rusko. Kategoricky odmítáme podobné výmysly," napsalo velvyslanectví Rusko hovoří o fake news Podle ruských diplomatů jde o další "fake news", jejichž jediným cílem je vytvoření nepřátelského obrazu Ruska především u místní populace. Podle velvyslanectví se v Česku už stalo obvyklým šíření neověřených a ničím neopodstatněných protiruských materiálů podsouvaných českým médiím tajnými službami. Takové přiživování se na neštěstí v podobě epidemie koronaviru, kdy jde o lidské životy, podle velvyslanectví překračuje všechny morální a etické hranice. Za znepokojivé označila ambasáda i to, že popud k obviněním na adresu Ruska dávají představitelé českých úřadů. "Chtěli bychom varovat před podobnými nezodpovědnými a špinavými informačními výpady proti Rusku, které zavánějí otevřenou provokací," napsala ruská ambasáda na svém facebookovém účtu. Uvedla, že Rusko vybízí k dialogu expertů ohledně problémů vznikajících ve sféře informačních a komunikačních technologií. Hackeři zaútočili na karlovarskou nemocnici Přečíst článek › České nemocnice čelily minulý týden pokusům o kybernetické útoky, zatím všechny odrazily. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nelze vyloučit, že přijdou další. Po pátečním kybernetickém útoku na ostravskou a olomouckou fakultní nemocnici byla v noci na sobotu terčem útoků Karlovarská krajská nemocnice. Znepokojení nad útoky na české zdravotnictví vyjádřil i americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Autor: ČTK