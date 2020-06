5G v Jeseníku: Oveřené technologie, zdraví neohrozí, ujišťuje ministerstvo

Projekt testování 5G sítí nepřinese do Jeseníku žádné neověřené technologie, které by mohly ohrozit zdraví lidí. Vyplývá to z informací zástupců ministerstev pro místní rozvoj a průmyslu, kteří v pátek 12. června navštívili Jeseník. Seznámili se zde s aktivitami, v jejichž rámci budou místní firmy či školy zkoušet možnosti nové generace mobilních sítí.

