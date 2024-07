Olomoucko

Jízda králů v Doloplazech

KDY: neděle 7. červenece 2024

KDE: Doloplazy, náves a okolí

ZA KOLIK: na průvod vstup volný, program u kulturního domu 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hanácká krojovaná nádhera na unikátní folklorní tradici. Slavnostní krojovaná mše (11hod), ukázka dobové techniky a řemesel, hanácký trojboj. Roztančená náves, krátká vystoupení hostujících souborů (13:30). Od 14 hod průvod královy družiny (průvod koní vychází od obecního úřadu směrem k horní křižovatce). Program u kulturního domu: 14.30 vystoupení dechové kapely Věrovanka, 15.15 folklorní odpoledne, vystoupení souborů. 18.00 koncert kapely Docuku. Po skončení koncertu k tanci a poslechu hraje dechová kapela Věrovanka. Bohaté občerstvení, hanácké koláče.

Muzika venku

KDY: pátek 5. června a sobota 6. června

KDE: koupaliště Poděbrady (bistro Terasa), Letní kino Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Koncerty pod širým nebem s občerstvením a pohodovou atmosférou. V pátek to na Poděbradech rozjede Sugar and Spice Holding Company (od 19 hod), v sobotu v olomouckém Letňáku zahraje Terapije (od 19:30)

Neckiáda a Gulášfest

KDY: pátek 5. června a sobota 6. června

KDE: Majetín, rybník Hliník

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Populární Neckiáda na majetínském rybníku zve na netradiční plavidla, občerstvení a bohatý program pro děti i dospělé (pátek od 14 hod). V sobotu se pak v rámci Hodových oslava u rybníka koná Gulášfest (od 10 hod)

Pulp Fiction v Letňáku

KDY: pátek 5. července ve 21.21

KDE: Letní kino Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Víte, jak říkají v Holandsku čtvrtlibráku se sýrem? Určitě ano, protože Tarantinův opus Pulp Fiction zná (a miluje) snad každý! Přijďte si oživit naprosto pohlcující fascinaci brakem, která měla premiéru přesně před třiceti lety. V letním kině v Olomouci ho v pátek promítají v původním znění s českými titulky.

Molo Open House

KDY: pátek 5. června a sobota 6. června

KDE: Smetanovy sady a Panská ulice 3, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Aktivity v parku (vikingské šachy, frisbee, malování na kamínky… vždy 11-13 hod), vyrábění nebo kreslení, stavění z kostek, soutěže a mnoho dalšího. Norské odpoledne u dobré kávy (konverzace v angličtině nebo i v češtině). „Přijďte s námi strávit začátek prázdnin pohodově nebo aktivně,“ zvou pořadatelé z olomoucké organizace Molo.

Přerovsko a Hranicko

Dřevorockfest

KDY: pátek 5. července

KDE: areál zámku v Dřevohosticích

ZA KOLIK: základní vstupné 999 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 19. ročník tradičního rockového open-air festivalu. Vystoupí Rybičky 48, Olympic, Arakain, Horkýže Slíže, Protheus, Alkehol, Limetall a další.

Helfštýnská pouť

KDY: pátek 5. července - neděle 7. července

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: 200 korun plné, 100 korun snížené

PROČ PŘIJÍT: Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm. Dílny a workshopy pro malé i velké pod taktovkou Studia Bez kliky. Na historickém tržišti můžete zakoupit originální výrobky z dílen všestranných dobových řemeslníků.

Pivní slavnosti

KDY: sobota 6. července

KDE: zámecká zahrada Horní Moštěnice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: K ochutnávce bude 14 druhů piv. Zahrají kapely Forum, Aby Bylo Yasno a Spocená uklízečka.

Tři mušketýři po 20 letech

KDY: sobota 6. července od 19.00

KDE: zámek Tovačov

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Večerní prohlídky na zámku v Tovačově, které se uskuteční vždy v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00. V rámci prohlídky budete moci zhlédnout představení Tři mušketýři po 20 letech. Kapacita je omezená, proto je vhodná rezervace. Tu lze udělat e-mailem: zamek@tovacov.cz nebo telefonicky na čísle 723 334 794.

Vojenská prohlídka

KDY: sobota 6. července od 14.00

KDE: sraz u bočního vstupu do Stálé expozice posádky, za dělem, Tř. Československé armády 457, Hranice

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Prohlídky vojenských ústavů v Hranicích připomínají letošní výročí 171 let od zahájení výstavby tohoto areálu. Návštěvníci se seznámí s historií i architekturou slavných vojenských ústavů v Hranicích. Dále uvidí Zrcadlový sál, Jiříkův sál, Mánesův sál, legendární chodbu, ve které trénoval Emil Zátopek, Památník akademiků nebo kapli svaté Barbory. Navštíví i Posádkové muzeum. Do přísně střežených vojenských ústavů v Hranicích se totiž veřejnost jen tak nedostane. Vstupné lze koupit v hranickém infocentru nebo na místě.

Letní kino Hranice

KDY: pátek 5. července od 21.00

KDE: letní kino v Hranicích

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Promítat se bude animovaný rodinný film Já padouch 4.

Prostějovsko

Dobývání hradu Plumlov

KDY: od pátku 5. do neděle 7. července, 9.30 až 18 hodin

KDE: nádvoří plumlovského zámku

ZA KOLIK: dospělí 180, děti do 15 let 75, mládež a senioři 60+ za 130 korun

PROČ PŘIJÍT: Plumlovský zámek o rozloženém víkendu bude tepat životem! Těšit se můžete na vystoupení šermířů, divadelníků, sokolníků i mistrů řemesel. Bohatý program, jenž každý den vrcholí velkou bitvou ve 12.30, doplní i speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem. Vstupenka na prohlídku je už zahrnutá v ceně lístku.

Hudební odpoledne ve Žraloku

KDY: pátek 5. července od 14 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov

PROČ PŘIJÍT: Muzicírování na pohodu rozezní v pátek kemp Žralok v Plumlově. O hudbu se postará kapela Sem Tam Blues.

České filmy v letním kině

KDY: od pátku 5. do neděle 7. července ve 21.30

KDE: Letní kino Mostkovice

ZA KOLIK: 100 korun za promítání

PROČ PŘIJÍT: letní kino v Mostkovicích promítá o prodlouženém víkendu každý den. A na programu jsou české komedie. Ná páteční večer je v plánu snímek Matka v trapu, o den později Sladký život a v neděli Gump jsme dvojka.

Pivní slavnost ve Stražisku

KDY: pátek 5. července od 15 hodin

KDE: Sokolovna Stražisko

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Sokol Stražisko zve na pivní slavnosti! Na co s můžou návštěvníci těšit? Na speciální nabídku tří pivovarů, na silácké soutěže, bohaté občerstvení, tombolu a pro děti bude připravený skákací hrad. K tou všemu zahraje kapela HSP.

Hodové odpoledne ve Studenci

KDY: pátek 5. července od 14.30

KDE: areál hasičské zbrojnice Studenec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V osm ráno se v kapličce ve Studenci koná mše svatá a od 14.30 hodové odpoledne u hasičské zbrojnice. Pro návštěvníky budou přichystané speciality z grilu a udírny, makrely, točené pivo, mimo a další dobroty. K tanci a poslechu zahraje skupina Naostro.

Svátky na zámku

KDY: od pátku 5. do neděle 7. července

KDE: zámek v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: 150/100 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěv noci zámku v Čechách pod Kosířem se můžou těšit na oblíbené hrané kostýmované prohlídky zámeckých interiérů, letos na téma Léto u Silva-Tarouců. Dozvíte se třeba, kam se chystá pan hrabě s paní hraběnkou na dovolenou, kdo k nim nečekaně přijede na návštěvu, a možná bude ve vzduchu nějaká ta letní láska. Prohlídky jsou humorně laděné a vhodné pro malé i velké návštěvníky.

Šumpersko a Jesenicko

Vojta Kiďák Tomáško v Katovně

KDY: pátek 5. července od 17 hod.

KDE: Zahrada Katovny Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zveme vás na koncert písničkáře a folkové legendy ze západních Čech Vojty Kiďáka Tomáška, který se koná v pátek 5. července. Přijďte si poslechnout písničky o lidech, o lásce, o přátelství. O tom, co písničkář a autor textů prožil, co vidí okolo sebe. Napsané srdcem pro ty, kteří dovedou srdcem poslouchat. Berte si slovíčka a tóny, smějte se a nestyďte se třeba i uronit slzičku, když vás něco dojme. Náš svět je barevný a smích i pláč k němu patří.

Levandulový festival

KDY: pátek 5. a sobota 6. července

KDE: Levandulový statek Bezděkov u Úsova

ZA KOLIK: 290 Kč – 580 Kč

PROČ PŘIJÍT: Levandulový statek ožije festivalem již poosmé. Dva dny plné zábavy, hudby, dobrého jídla a hlavně levandule! Tak by se dala shrnout nejvoňavější akce na Moravě - Levandulový festival v Bezděkově. Zábavu spojenou s oslavou levandule si užijí všechny věkové kategorie. Celou akcí návštěvníky provede oblíbený televizní moderátor Vladimír Kořen, známý z pořadu ČT1 Zázraky přírody. O hudební program se letos postarají třeba O5 a Radeček, Petra Janů, Pavel Callta a další. Na pódiu vás bude inspirovat šéfkuchař Jan Rimpler a k vašemu potěšení jeho kulinářskou show završí oblíbenou ochutnávkou. Nebude chybět velká spousta levandulových dobrot i aktivit.

Netradiční prohlídky na zámku Velké Losiny

KDY: pátek 5. července od 12 do 24 hod. a sobota 6. července od 6 do 12 hod.

KDE: zámek Velké Losiny

ZA KOLIK: dospělí 260 Kč, senioři 210 Kč, děti 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Netradiční prohlídky zámku Velké Losiny. V roli průvodce si zámek prohlédnete vlastním tempem, zastavíte se, kde je libo. Zámek se pro vás otevře v poledne a bude otevřen až do půlnoci a dokonce i časně ráno. Pokud se rádi bojíte, navštivte potemnělé sály v hodině duchů. A jestli jste romantické povahy, vychutnejte si východ slunce v komnatách.

Středověké odpoledne na hradě v Brníčku

KDY: pátek 5. července od 13.30 hod.

KDE: hrad Brníčko

ZA KOLIK: 150 Kč, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Středověké odpoledne na hradě v Brníčku nabídne tradičně bohatý program, ve kterém si vybere každý. Zahájí ho v půl druhé vystoupení Šermířského spolku Šumperk, na které vzápětí naváže koncert kapely Madalen. V půl čtvrté se na pódiu představí brněnská hudební skupina Tempus. V 17 hodin předvedou líté boje na život a na smrt znovu šumperští šermíři a o hodinu později vystoupí hlavní hvězda dne – vizovická kapela Fleret. Na vystoupení Fleretu naváže skupina Pohodáři – Šlapetko a po setmění přijde na řadu ohňová skow, která vždy patří k vrcholům večera. Vše pak ve 22 hodin uzavře hradní ohňostroj.

