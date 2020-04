Miroslav Žbánek, Olomouc

1. Je těžké predikovat, co bude za týden či za pár dní, tedy jak se bude vyvíjet epidemie, ale řekl bych, že prozatím se nám podařilo nastavit fungování v nouzovém režimu s řadou mimořádných opatření. Samozřejmě existují stále dílčí problémy, ale myslím, že to základní fungování zvládáme. O to víc musím myslet na to, co bude po skončení mimořádné situace. Mám strach o živnostníky, majitele restaurací a všechny ty, kteří dnes nemohou kvůli mimořádným opatřením normálně fungovat a ocitají se v těžké ekonomické situaci. Velmi bych si přál, aby se situace z pohledu hygieniků co nejdříve zlepšila tak, že budeme moci městu vracet jeho život. Čím déle bude prázdné město, tím horší mohou být následky pro jednotlivce i pro celé město.

2. Chtěl bych ocenit všechny Olomoučany, kteří opakovaně ukazují, že naše město má opravdu velké srdce. Jeden den jsme vymysleli sbírku doma šitých roušek a už druhý den jsme je mohli začít distribuovat potřebným. Za pár dní jsme měli už asi 16 tisíc roušek, většinou od lidí, kteří zůstali kvůli nouzové situaci doma a na šicích strojích tvořili tolik potřebné ochranné prostředky. Pochválit chci všechny, kdo pomáhají udržovat v nelehké době fungující společnost, ať jsou to hasiči, desítky dobrovolníků, kteří zásobují osamělé seniory, řidiči MHD, kteří hlavně z počátku i s improvizovanými ochrannými prostředky riskovali zdraví a zajistili fungování MHD, pracovníci Charity Olomouc, a mnoho dalších. Velké díky míří k lékařům, sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu. A v neposlední řadě děkuji i kolegům magistrátu a z krizového štábu, který funguje sedm dní v týdnu.

3. Samozřejmě se mohu ptát, zda nebylo možné být o něco lépe připravení, na druhou stranu musím uznat, že pohromou tohoto typu jsme ještě neprocházeli a učíme se za pochodu. My sami v mnohém ohledu prošlapáváme cestu, na tento typ krize nebyl nikdo připraven a cesty se hledají. S krajem spolupracujeme od začátku intenzivně a efektivně, a jakmile začaly na jejich i naší úrovni fungovat všechny krizové mechanismy, bylo to perfektní. Celý ten složitý mechanismus fungování státu, krajů, měst a obcí v krizové situaci si musel takříkajíc sednout a najít správné modely komunikace. Od počátku intenzivně komunikujeme, obracíme se s dotazy ohledně fungování samosprávy na kraj i jednotlivá ministerstva. Nejdřív to trochu vázlo, posléze se komunikace a metodická pomoc rozběhla. Je jasné, že na toto nebyl nikdo připraven, musela se najít cesta, jak rozhodovat a jak zajišťovat provoz veřejné správy. Za ty tři týdny jsme vlastně v praxi vytvořili manuál, jak zvládat pandemii a zajistit fungování veřejné správy. Nejedno z rozhodnutí, která jsem jako předseda krizového štábu udělal, se stávaly precedentem pro další města a obecně pro fungování krizových štábů.

Odpovídal v pátek 3. dubna.