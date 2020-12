Ondřej Novotný, 43 let, promotér a spolumajitel Oktagon MMA, Ostrava

Zdroj: OKTAGON

Asi jako všichni. S kamarádem vyrábíme salát, k tomu sbíráme od všech, kteří nám dají, cukroví, a to pak společně ochutnáváme, při tom popíjíme a vyhlašujeme vítěze v jednotlivých kategoriích. (úsměv) Na večeři jedeme klasiku. Polévku máme hrachovou, když někdo udělá rybí, tak rybí, šupiny pod talíř je jasná věc a řízek máme z ryby i kuřecího, protože dcera rybu tolik nemusí. S Renčou (manželkou) máme ale rádi i vinnou klobásu, kterou obědváme. Půst nedržíme, prasátko nehoníme. A jako předkrm jsme mívali šunkovou rolku. Když jsme bývali menší, tak večeře byla v pět, v sedm pak dárky, ale teď už to nehrotíme a nemáme žádný řád. Zajímavé je, že na Vánoce jsme často jezdili na hory, naučili jsme se nebýt doma a vyhovovalo nám to, protože jsme odjeli 21. prosince a nezažívali jsme ten stres. Bohužel letos to asi nebude, což nás mrzí, takže uvidíme, jak to vymyslíme. Jiné to bude kvůli covidu, ale také kvůli turnajům. A také máme malou Medu i starší dceru. Bude to víc rodinné a víc fajn.