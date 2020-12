Heidi Janků, 58 let, zpěvačka, Ostrava

Zdroj: Robert Tichý



Recept na to, jak se udržovat během svátků v kondici, už před léty jasně naznačil známý ostravský endokrinolog profesor Rajko Doleček, který naplno říkal „prostě nežrat“ a s ním se naprosto ztotožňuji. Osobně mám štěstí v tom, že sladké opravdu nemusím a pak mám doma pejska – knírače Edu – který mě rozhodně nenechá v klidu při pravidelných procházkách a jak říká bulvár, je to v současné době skutečně můj „jediný chlap života.“ Pokud jde o moje novoroční předsevzetí, tak mi vždy vydrží pouze do února. Ale jedno určitě mám: potřebovala bych větší sebevědomí. Možná divákům, kteří sledovali některé mé pořady na soukromých televizích a třeba se týkaly intimních záležitostí včetně sexu, to asi nepřipadne, ale je to tak, s přibývajícími léty sebevědomí potřebuji stále více…