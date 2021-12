Emma, 17 let, studentka, Přerov

Emma, 17 let, studentka, PřerovZdroj: Deník1. Co mě letos nejvíce potěšilo?

Nejvíce mě potěšilo to, že jsem začala tancovat výrazový tanec, získala novou taneční zkušenost a to, že před Vánocemi napadl sníh.

2. V čem by se měli podle dětí dospělí polepšit?

Podle mě v celkovém vnímání tohoto světa, aby nesrovnávali svou dobu s tou dnešní, takové to „za naší doby jsme žádné telefony neměli.“ Ano, jenže doba se pořád vyvíjí a za sto let bude zase všechno jinak. Dále by měli respektovat druhé.

3. Co si přeji k Vánocům, a co přeji všem ostatním?

Přeji všem, ať dělají to, co je baví a to, co je nebaví, ať nechají v tomto roce a vkročí do toho dalšího pravou nohou. A ať jsou všichni zdraví!