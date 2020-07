Chodník na jedné straně Čičákovy ulice město opravilo, na druhé straně jej už ale ani neupravuje. Lidé nechápou, jak je to možné.

„Zajímá mě, proč jedni mají krásný chodník a druzí, kteří platí stejné daně a město dostává za ně také peníze, nemají nárok na to samé,“ uvedla Iva Bencová, která v ulici dříve bydlela.

Problémem není jen neopravený chodník, ale hlavně rostliny, které jím prorůstají.

„Výjimečně jsme si chodník před domem vytrhali sami, protože jsme se na to už nemohli koukat. Není to ale naše, chodník je města. Třeba sousedi to nedělají a čekají, jak se zachová radnice,“ popsal situaci jeden z obyvatelů Čičákovy ulice.

Dříve to tak ale údajně nebylo. „Předtím sem tam chodník posekali a postříkali, aby tráva nerostla. Od jisté doby už ale nedělají ani tohle a tráva si tu roste,“ dodal.

Zpoždění kvůli koronaviru

Radnice o chodníku na Čičákově ulici ví a opravu chystá.

„Před koronavirovou krizí byla oprava v plánu. Výběrové řízení na zhotovitele opravy jsme nachystali, ale bohužel v souvislosti s koronavirovou krizí nedošlo k výběru zhotovitele. Z finančních důvodů byly pozastaveny některé investiční akce, mezi nimiž byla i tato rekonstrukce,“ uvedla Olga Hajduková z oddělení pro vnější vztahy Městského úřadu Šumperk.

Prozatím tedy bude chodník podle Hajdukové prováděna jen nejnutnější údržba, tedy sekání trávy. „Rekonstrukci bychom rádi zrealizovali příští rok, vše je samozřejmě závislé na finanční situaci města,“ dodala.