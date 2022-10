„Vyhodnotili jsme návštěvnost po hodinách. Ke konci provozní doby je mizivá, chodily řádově jednotky lidí,“ objasnil zkrácení provozní doby předseda správní rady Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil.

Zatímco loni aquacentrum platilo měsíční faktury na elektrickou energii v průměru za sto padesát tisíc korun, letos je to půl milionu. U tepla narostly zálohy oproti loňsku na dvojnásobek, u zemního plynu obdobně.

Může mít hodinové zkrácení provozní doby na spotřebu energií výraznější vliv?

„Úspora bude zejména u wellness, saunového světa. Sauny jsou nejnáročnější na odběr elektrické energie, každá hodina bude znát. Wellness jsme měli původně otevřeno od půl druhé do devíti, teď jsme upravili provozní dobu od dvou do osmi,“ přiblížil Miroslav Pospíšil.

Další krok: snížení teploty

Vstupné do aquacentra se nezvýšilo. Podniky města Šumperka chtějí předejít spirále, kdy by s nárůstem vstupného klesl počet návštěvníků a příjmy ze vstupného, což by vyvolalo ještě větší provozní ztrátu. Náklady spojené s provozem aquacentra na základě smlouvy sanuje město Šumperk.

Zkrácení provozní doby je prvním a nejméně bolestivým úsporným opatřením ze sady, kterou mají Podniky města Šumperka připravenou.

Pokud by ceny energií dále rostly, sníží se teplota vody v bazénu a vzduchu v hale.

Následovalo by další zkrácení provozní doby, například saunový svět by byl některé dny zavřený.

Možností by bylo uzavření některých atrakcí, jako je vířivka či tobogán.

„To už jsou ale opatření úplně na konci, na která doufám nedojde,“ uzavřel Miroslav Pospíšil.