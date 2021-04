Areál šumperské nemocnice tvoří více než dvacítka budov. Původně jich zhruba polovina patřila nemocnici, zbytek městu Šumperk. Městské nemovitosti byly zčásti historickým majetkem samosprávy, část jich získala převodem od Olomouckého kraje.

V posledních letech město své budovy v areálu prodává nemocnici. V roce 2017 se jednalo o trojici dlouhodobě nevyužívaných objektů: někdejší chirurgii, z níž loni vznikl moderní pavilon ošetřovatelské a následné péče, bývalé ORL a kapli.

Loni zastupitelé rozhodli o prodeji pavilonů E, F, garáží s dílnami a budovy ředitelství. Zatím však majitele změnil pouze pavilon E a garáže. Za ně nemocnice zaplatila devět milionů korun.

„Původně jsme zamýšleli prodat všechny budovy najednou. Ukázalo se ale, že dotčené stavební parcely nekopírují přesně budovy ředitelství a pavilonu F, ale zasahují do okolního prostranství i do nedaleké zelené plochy. Nyní se tedy zpracovává geometrický plán na rozdělení pozemků, abychom mohli zveřejnit prodej. Ten proběhne za stejných podmínek jako loni,“ sdělila vedoucí právního oddělení šumperské radnice Romana Drásalová. Kupní smlouva by mohla být uzavřena do poloviny roku.

Po letošním prodeji tak městu v nemocničním areálu zůstane pětice budov: pavilon C s centrálním příjmem, ambulancemi a operačními sály, lůžkový pavilon B, trafostanice, bývalá lékárna a budova transfuzní stanice. A také množství pozemků mezi budovami.

Více než devadesát procent sumy, které město inkasuje za pronájem svých objektů nemocnici, vrací zpět formou investic a oprav. Tou největší je letos rekonstrukce zákrokových sálů u ambulancí v pavilonu C , které se nacházejí u ambulancí v přízemí urgentního příjmu.

V témže pavilonu budou nad chadiče vzduchotechniky nainstalovány protisluneční zábrany nebo se vymění se kompresory centrálního chlazení. Opravy se dotknou i prostoru před centrálními operačními sály.

Vylepšení hlavního vjezdu

Část peněz z vybraného nájemného by letos měla jít na úpravu hlavního vjezdu do areálu.

„Nemocnice tu chce vybudovat samostatný jízdní pruh, jenž bude sloužit výhradně pro vjezd sanitek s pacienty do areálu. Stávající vjezd se tak rozšíří směrem do zeleného pásu u parkoviště,“ popsala vedoucí oddělení správy majetku šumperské radnice Lenka Salcburgerová. Nemocnice v budoucnu rovněž zvažuje instalaci závorového systému.

Letos je ve fondu investic sedm a půl milionu korun. Loňskou největší investicí za 8,6 milionu korun byla rekonstrukce chirurgického lůžkového oddělení v pátém podlaží pavilonu B. Šlo o poslední patro v tomto pavilonu, které ještě rekonstrukcí neprošlo. Před čtyřmi lety město celý pavilon B zateplilo.

Areál Nemocnice Šumperk postupně modernizuje i její majitel Martin Polach. Ten zdravotnické zařízení vlastní téměř šest let a do jeho rozvoje investoval stovky miliónů korun. Peníze směřují do nákupu přístrojů i do modernizace celého areálu.

Nemocnice v roce 2017 otevřela zcela nový radiodiagnostický pavilon za 160 miliónů korun s novou magnetickou rezonancí. Loni pak otevřela nový pavilon s 92 lůžky následné ošetřovatelské péče, který vznikl nákladnou rekonstrukcí budovy staré chirurgie.

„Kompletní rekonstrukce i s nákupem lůžek a přístrojové technologie přišel nemocnici na 220 miliónů korun,“ uvedla před nedávnem mluvčí nemocnice Hana Hanke.