Radnice se nicméně budou muset podílet na pomoci podnikatelům, o které rozhodl stát.

Poskytnutí jednorázové dotace šumperským podnikatelům navrhl na posledním jednání zastupitelstva Šumperku Radovan Auer. Na pomoc nejvýše deset tisíc korun by měl nárok podnikatel, který působí v nájmu, má provozovnu v Šumperku, sídlo v okrese a zároveň mu stát koronavirovými omezeními znemožnil podnikání.

Radovan Auer argumentoval, že k obdobné formě pomoci přistoupila řada dalších měst v Česku.

„Nelze přijmout žádné absolutně spravedlivé opatření, nicméně tímto pomůžeme našim občanům a zároveň vyloučíme velké řetězce. Pokud podnikatele nyní alespoň symbolicky nepodpoříme, řada z nich své provozovny zavře a to by byla velká škoda. Milion korun, na který by pomoc maximálně vyšla, rozpočet města opravdu nezruinuje,“ řekl.

K obdobné dotaci sáhl během dubna i Jeseník. Podpořit tak chtěl především malé podnikatele ve službách, zejména v cestovním ruchu. Na tento účel tamní radní vyčlenili bezmála půl milionu korun.

„Je potřeba ukázat, že chceme, aby živnostníci tuto složitou dobu zvládli,“ vysvětlil rozhodnutí místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Starosta Šumperku Tomáš Spurný připomenul, že samospráva podnikatelům, kteří působí v prostorech pronajatých od města, prominula nájemné. Město také po dobu nouzového stavu nevybíralo parkovné, pro letošek podrží i příznivé ceny za pronájem prostranství pro restaurační předzahrádky.

„Město mělo velké výdaje s řešením kovidové situace, částka se blíží pěti milionům korun. S některými podnikateli jsem se bavil a oni mi řekli, že by je pět tisíc sice potěšilo, ale v žádném případě to jejich současnou situaci neřeší. Hlavním hráčem v záchraně podnikatelů je stát,“ řekl starosta Spurný s tím, že navrhuje materiál stáhnout a formu pomoci podnikatelům podrobněji probrat.

Zastupitel Zdeněk Brož připomenul, že před několika lety stát místním samosprávám odejmul výnos z daní samostatně podnikajících fyzických osob. Město jim tak nemůže část z těchto daní vrátit.

„Premiér této země navíc v jednom z prvních vystoupení sdělil, že veškerou odpovědnost za všechny kroky bere na sebe a že nikoho v této zemi nenechá padnout. Rozhodnuto bylo ze státní úrovně a následky by měl řešit v první řadě stát,“ uvedl.

Zásadní rolí státu v pomoci podnikatelům i nesystémovostí obecních příspěvků argumentují i zástupci podnikatelů.

„Rozumím , když se město rozhodne odpustit parkovné, poplatek za předzahrádky, nebo nájemné provozovnám, které mají zavřeno. To jsou smysluplné věci, je to pomoc pro všechny. Pokud si ale město vytvoří nějaká pravidla, vyčlení určitou sumu a dostane se na čtyřicet podnikatelů ve městě, je především zaděláno na velkou diskusi, proč nedostali i ti ostatní,“ řekl předseda Okresní hospodářské komory Jeseník Bořivoj Minář.

Místní samosprávy se nicméně na pomoci podnikatelům podílet budou muset. Podle zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se půjde na jejich vrub část nákladů na kompenzační bonusy. Ty stát vyplatí podnikatelům zasaženým koronavirovými omezeními. Obce a města tak přijdou o další část příjmů z daní.