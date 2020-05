Zemina se na louce nad sídlištěm objevila 30. dubna. V posledních letech ji jako odstavnou plochu využívali řidiči aut.

„Město utnulo i poslední šance na zaparkování. Krumpach je snad už v šestnáct hodin plně obsazený, louka to jistila. Naproti pivovaru Welzl udělali podélné parkoviště místo příčného, čímž snížili počet parkovacích míst, kam to šlo naflákali kameny a završili to hromadou hlíny. Už chybí jen modré zóny. Kompenzace se asi nedočkáme,“ postěžovala si na sociální síti Facebook Petra Ševčíková.

Val louku přehradil zhruba v polovině. Auta se nedostanou do horní části u dětského hřiště. Právě provoz vozidel v tomto místě byl trnem v oku části místních.

„Já jsem ráda, že mám dítě alespoň trošku v bezpečí. Taky parkujeme třeba až u Coopu a nohy nám zatím neumřely. Bohužel lidé parkují u hřiště i přes den, kdy je místa dostatek. Pouhá lenost,“ napsala Vendula Svobodová.

Nejdřív zjišťujeme, pak činíme, říká starosta

Podle starosty Františka Johna chtělo město návozem zeminy regulovat živelnou situaci, která v místě nastala.

„Vždy se snažíme zjistit, co místní komunita chce, než něco děláme. Mnozí lidé si začali stěžovat, že auta jezdí přes obrubníky a kolem hřiště pro děti. My jsme takto vyznačili, kde auta mohou stát a kde budeme tolerovat stání na nezpevněné ploše,“ řekl starosta John.

Kdo zaplatí parkovací dům?

Současné řešení je však provizorní. Konečné by přineslo vybudování parkovacího domu. Jeho stavba by vyšla na desítky milionů korun. Město nemá peníze, aby veškeré náklady zaplatilo ze svého a lidem pak poskytlo parkování zdarma.

„Chceme tuto záležitost probrat s místními a zjistit, jaký by byl zájem o parkování, pokud by se na něm lidé podíleli. To znamená, že by si v parkovacím domě na pár let koupili místo. Pokud by bylo lidí určité množství, zajistilo by nám to část peněz na investici. Zbytek bychom museli najít v rozpočtu,“ popsal František John.

Po výstavbě parkovacího domu by strážníci přitvrdili vůči řidičům, kteří parkují proti předpisům. Mohlo by také dojít na revitalizaci sídliště.

„Projekt počítá s tím, že auta mezi paneláky zmizí úplně. Cílem by bylo, aby auta mezi domy vůbec nezajížděla, například jen na vyložení nákupu, a odstavená by byla v parkovacím domě,“ dodal František John.

160 aut na sídlišti

Sídliště Krumpach vzniklo koncem 80. let minulého století. Jedná se o torzo, původně mělo být mnohem větší, další výstavbu zastavily společenské změny po pádu komunistického režimu. Tvoří jej pět bloků s dvěma stovkami bytů. Odhadem v nich žije kolem pěti set lidí. Podle průzkumů mají přes čtyři pětiny domácností v Česku osobní auto, některé i více. Na sídliště by tak připadalo okolo sto šedesáti osobních aut. V prostoru se přitom nachází pouze osmdesát oficiálních parkovacích míst.

O revitalizaci sídliště Krumpach se hovoří bezmála deset let. Urbanistickou studii radnice zdejším obyvatelům představila již v roce 2011.

Autobus v Krumpachu zatím nezastaví

Obyvatelům sídliště Krumpach zastavovaly několik měsíců na dohled autobusy městské hromadné dopravy. Provizorní zastávku poblíž sídliště město zřídilo při uzavírce ulice Sokolské. Část lidí by ji zde chtěla nechat umístěnou natrvalo. „My bychom se tomu nebránili, ale dopravce měl problém tam trvale zajíždět. Řidiči se tam s autobusem těžko vytočí, nesměla by v ulicích stávat auta,“ řekl starosta František John s tím, že otázka zastávky bude tématem diskuse s obyvateli Krumpachu.