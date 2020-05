Na zastávce na náměstí v Branné se po sedmé hodině ráno schází skupinka dětí. „Lucka, kde je Lucka? Určitě zaspala. Lucko, Lucko pohni,“ volá holčička na svou kamarádku, která se spolu s dalším chlapcem běží k tranzitu v červenobílé barvě.

Řidič v hasičském obleku přebírá aktovky dětí a skládá je do nákladního prostoru, pak drobotinu usazuje na sedadla dodávky. „Pět dětí jezdí odtud, další tři nabíráme u nádraží. Je nás plné auto, osm dětí,“ vypočítává branenský dobrovolný hasič Jaroslav Kozák.

S kolegy mají rozepsané směny. Všichni chodí do práce a střídají se podle toho, jak jim to jejich povinnosti dovolí. Cesta do Starého Města a zpět zabere řidiči necelou hodinu.

„Mně to nevadí. Děláme to pro děcka a pro své sousedy. Všichni se tu známe,“ poznamenává Jaroslav Kozák.

Divné, ale nic s tím neuděláme

Na branenské náměstí dovezla svého potomka Štěpánka Řehová. „Takhle jezdí od pondělka. Je to divné, ale nic s tím neuděláme, musíme se s tím poprat. Zpátky už jezdí autobusem. Ten zůstal, protože není vedený jako školní. Hasičům patří velký dík, že nám takhle pomůžou,“ říká.

Děti jsou prý z neobvyklé dopravy nadšené.

„Paní učitelka říká, že jim ostatní závidí, že je do školy vozí hasiči,“ dodává maminka.

Hasiči jezdí dobrovolně a zadarmo

Situace naopak vůbec netěší branenského starostu Miroslava Skřivánka.

„Volal jsem na krajský úřad. Nejdřív říkali, že školní autobusy možná pojedou, bylo to i na webu. Nakonec nejezdí. Dovoz dětí jsme museli zajistit, rodiče se ptali, co mají dělat a jestli nepomůžou hasiči. Jako starosta jsem s tím souhlasil. Hasiči museli být proškoleni, musíme mít souhlas rodičů. Hasiči jezdí dobrovolně a zadarmo, obec hradí údržbu auta a pohonné hmoty. Jsme rádi, že tu hasiče máme, že jsou nám schopni takto pomoct,“ říká Miroslav Skřivánek.

Je to skandál, říká starostka

Stejný problém jako v Branné řeší i v sousedních Vikanticích a Šléglově. Školáky dopravuje do staroměstské školy stejný spoj. Z druhé jmenované vesnice vozí tři děti místní lidé osobními auty.

„Myslím, že je to skandální rozhodnutí Olomouckého kraje. Není přece možné mít školní docházku, byť jen na prvním stupni, a nemít školní autobus. Obce mají navíc smlouvy s Olomouckým krajem o dopravní obslužnosti a na tuto dopravní obslužnost si také připlácí,“ uvedla starostka Šléglova Dita Pešková.

Zdůvodnění kraje?

Olomoucký kraj se rozhodl školní autobusy od 25. května do konce června neobnovit. Odůvodňuje to minimálním využitím spojů oproti standardní povinné školní docházce.

„Školní docházka je nyní založena na dobrovolnosti, děti jsou organizovány do skupin o omezeném počtu a pobyt ve škole neodpovídá standardnímu rozvrhovanému času výuky. Majoritně je výuka do uzavření klasifikace řešena formou distančního studia žáků a studentů,“ sdělila mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Připomenula, že naprostá většina autobusových spojů v kraji je i nadále k dispozici. Žáci z Branné a okolí mohou podle hejtmanství využívat spoj, který jede o tři čtvrtě hodiny dříve. Starostové ale upozorňují, že to není řešení.

„Děti by přišly do školy o tři čtvrtě hodiny dřív. Ranní družina ale není. Co by měly dělat, kdyby třeba pršelo? Kdo by je tu třičtvrtěhodinu před školou hlídal? Jsou to děti prvního stupně,“ upozornil Miroslav Skřivánek.

Neobvyklou dopravu do výuky si budou školáci na Staroměstsku využívat ještě měsíc. Kraj s úpravami spojů do konce června nepočítá.