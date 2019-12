Autobusák uzavřou a přestěhují do ulic. Téměř na rok

Velká změna čeká od 13. ledna lidi, kteří jezdí linkovými autobusy do a z Šumperku. Kvůli rekonstrukci se téměř na celý rok uzavře autobusové nádraží. Stání se přemístí do blízkých ulic Fialova a Jeremekova. Změna se dotkne denně čtyř set spojů a odhadem osmi tisíc cestujících. Na modernizované nádraží by se autobusy měly vrátit do konce listopadu 2020.

Staré autobusové nádraží v Šumperku má před sebou posledních pár týdnů provozu. | Foto: Deník / Petr Krňávek