Zatímco dříve mohlo být v učebně autoškoly během teoretické výuky i třicet lidí naráz, teď může výuka probíhat ve skupince maximálně pěti lidí.

„Žáky musíme rozdělit na malé skupinky a pro každou připravit výuku zvlášť. Samozřejmostí je používání roušek a dezinfekce rukou. Větší obavy ale mám z možné nákazy při jízdách, tam už je vysoké riziko. Žáka od učitele nelze oddělit žádnou přepážkou, plexisklem ani folií, protože v případě potřeby musím ihned zareagovat a sáhnout na volant, abych zabránila kolizi,“ popsala majitelka autoškoly Pavla Nezhybová z Olomouce.

Po každé jízdě se teď ve vozidle dezinfikuje všechno, čeho se budoucí řidič dotkl. Mezi jednotlivými jízdami rovněž probíhají čtvrthodinové přestávky, kdy se auto čistí a větrá.

„Žáky jsem požádala, aby si před vstupem do automobilu nasadili novou roušku, rozdávám jim také ochranné rukavice. Nakoupila jsem spoustu dezinfekčních prostředků, všichni se budeme maximálně chránit, abychom co nejvíce eliminovali riziko nákazy,“ ujistila Pavla Nezhybová.

Jezdíme v rouškách a dezinfikujeme

Po nucené pauze obnovují provoz také prostějovské autoškoly.

„Výuka u nás probíhá už od minulého týdne. Opatřili jsme ochranné prostředky a pečlivě dodržujeme všechna nařízení. Hlavní pro nás teď je, aby žáci dokončili výcvik, který zahájili ještě před spuštěním mimořádných opatření. Začínají se také hlásit noví zájemci,“ potvrdila Radka Dlabajová z autoškoly Procházková.

Od minulého pondělí probíhají jízdy i teoretická výuka v Ležákově autoškole v Přerově.

„Jezdíme a vyučujeme v rouškách a poctivě dezinfikujeme. Jak učebnu, tak vozidla, kde se mezi jednotlivými jízdami dodržuje pauza. Dá se na to zvyknout, není to nic hrozného. Na motorkách jsou povinné rukavice, žáci si nosí svoji kuklu do přilby. Přilby po jízdě dezinfikujeme,“ popsal nová opatření majitel Dan Ležák.

Vir zájem nezmenšil

Noví zájemci se už hlásí na kurzy pořádané autoškolou Hřebíček v Jeseníku. Podle majitele Vladimíra Hřebíčka nejsou díky nízkému počtu pozitivních případů na Jesenicku příliš velké obavy z nákazy koronavirem.

„Všechna opatření samozřejmě dodržujeme, používáme roušky i dezinfekci. Lidé tady z onemocnění Covid-19 nemají takový strach, aby od získání řidičského průkazu upustili. O nové kurzy je zájem. Lidé se na nás začínají obracet a zjišťují si podmínky, za jakých probíhají,“ sdělil majitel autoškoly.