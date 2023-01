„Já to určitě podobně jako kolegové nemám. Vnímám, že je to každého rozhodnutí, nicméně pana Babiše vidím jako ideálního kandidáta. Už když byl premiér, prokázal, že ve světě je respektovanou osobou, která může České republice hodně pomoct. Jeho role premiéra, kterou jsem registroval ve vyjádření kolegů, je téměř nezastupitelná. Ale to, co by předvedl na prezidentské úrovni, by vůbec nemělo chybu,“ je přesvědčen.

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek postoj kolegů z Ostravska respektuje, ale nerozumí motivům, které je k jejich výrokům vedly.

„V rámci hnutí ANO nejsou pevně nastavené noty, kdo, koho, a jak má volit. Za deset let, co jsem členem hnutí, jsem v tomto smyslu nezaznamenal žádný politický diktát. Přiznám se proto, že ani nerozumím osobnímu motivu kolegů zveřejňovat nebo se vymezovat vůči předsedovi hnutí, za nějž kandidují. Je to jejich věc, která poutá nějakou pozornost,“ řekl Miroslav Žbánek.

Zároveň připomenul princip tajnosti hlasování.

„Od toho se chodí volit za plentu v obálce, aby byla respektováno soukromí volby. Necítím potřebu veřejně sdělovat a jitřit diskuse, jak to udělali kolegové v Ostravě, koho budou volit. I když jsem veřejná osoba, mám právo stejně jako kterýkoli volič se rozhodovat sám, aniž bych to veřejně sděloval nebo zveřejňoval na sociálních sítích,“ doplnil.

Podobný pohled má i starosta Šumperku a senátor Miroslav Adámek.

„Koho budu nebo nebudu volit, k tomu bych se vyjadřovat nechtěl. Nikdy jsem to nedělal, je to soukromá věc každého. Nicméně zítra se o těchto věcech budeme bavit na klubu,“ řekl.

Na rozdíl od svých kolegů je v jiné pozici. Ač zvolený na radnici i do senátu jako kandidát hnutí ANO, není členem strany.

Na senátorském klubu ANO a ČSSD by měla dojít řeč na vyjádření ostravských politiků, jednat by se mělo i o vyjádření podpory některému z kandidátů.

„Klub je různorodý, každý ze senátorů podporoval někoho jiného. Já jsem připojil podpis na kandidaturu panu senátoru Fischerovi. Když ale připojíte podpis, to neznamená, že toho člověka musíte volit. Spíš mu dáváte šanci, aby voliči měli možnost si vybrat,“ doplnil Miroslav Adámek.