„Jsem tu od roku 2018 a nikdo si nikdy nestěžoval, že v pánských šatnách nemáme převlékárnu. Ona tam taky nikdy nebyla, jen v dámských. V knize stížností nemáme jediný zápis, ani personálu si nikdo nestěžoval. Kdyby se někdo z chlapů ozval, máme tu tři větší šatny pro děti ze škol. Určitě bychom jednu zapůjčili, aby se mohl převléct,“ řekl vedoucí bazénu v České Vsi Roman Michálek.

Reagoval tak na článek polského zpravodajského webu Nowa Trybuna Opolska o jiných standardech převlékání na bazénech v Česku a Polsku. Češi se na polských bazénech převlékají přímo v šatnách a nikoli v kabinkách za závěsem, čímž u místních vyvolávají rozpaky či pobouření.

„Bylo to pro mě překvapení, když jsem si to četl. Kamarádi si ze mě dělají srandu, že je to mezinárodní skandál. Čtyři české deníky tu zprávu otiskly a včera v rádiu nevysílali nic jiného, než jak jsou Poláci pobouřeni naší nahotou,“ usmál se vedoucí Michálek.

Naháči z Česka pohoršují na polských bazénech

Bazén v České Vsi navštěvuje řada Poláků. A to jak školní výcvikové kurzy z nedalekých Glucholaz, tak jednotlivci či rodiny.

„Celý pátek dopoledne tu máme základní školy z Polska. Je to pět skupin. V týdnu chodí návštěvníci z Glucholaz. Turistické kluby, cyklisté. Hodně tu chodil i starosta Glucholaz. Našemu bazénu fandí. Prošli si tam něčím podobným jako my, chtěli stavět bazén, nakonec jim to nedopadlo. Má permanentku, jen jsem ho už delší dobu neviděl,“ poznamenal Roman Michálek.

Dělají si, co chtějí

S dospělými návštěvníky z Polska na českoveském bazénu větší potíže nejsou. Jiná je však situace se školáky. Ti svou nevychovaností způsobují značné problémy.