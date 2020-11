Plavecký oddíl funguje v Zábřehu čtyřicet let. Má za sebou řadu úspěchů. Aktuálně sdružuje pětatřicet členů od veteránů až po děti. Ty chodily na zábřežský bazén trénovat třikrát týdně. „S kolegy se snažíme oddíl stále udržovat a pokračovat v tréninku mladých talentů ze Zábřeha a okolí. Snažíme se jim věnovat, aby se dokázali umístit i na republikových soutěžích,“ popsal předseda Plaveckého klubu Zábřeh Jiří Šíp.

Za hodinové nájemné jedné dráhy dosud klub platil sto padesát korun. Podle vyjádření Jiřího Šípa vedení bazénu před časem přišlo s navýšením nájmu na více než dvojnásobek.

„Je to pro nás likvidační. Za takových podmínek bychom vydrželi maximálně rok. Plavecký oddíl se čtyřicetiletou tradicí by skončil,“ konstatoval.

Zvýšené nájemné by oddíl nebyl schopen utáhnout.

„I tak děti platí příspěvky dva a půl tisíce korun na půl roku. Z toho se hradí pronájem bazénu i další náklady. Když jedou na závody, neplatí cestu, ubytování, startovné. Jen na dvoudenních akcích si musí platit stravu,“ vypočetl Jiří Šíp.

Eko servis: Bylo to špatně nastavené

Plavecký areál v Zábřehu provozuje městská firma Eko servis. Podle jejího ředitele Milana Doubravského bylo cílem úpravy cen narovnání vztahů.

„Dívali jsme se po okolních bazénech a zjistili jsme, že ceny máme špatně nastavené. Říkali jsme plavcům, že když najdou levnější pronájem, je cena k diskusi. Snažili jsme se jít na cenovou hladinu, kterou mají ostatní zařízení,“ argumentoval Milan Doubravský.

Náklady na hodinu provozu jedné dráhy bazénu činí 354 korun. Eko servis nově neziskovým organizacím nabízí pronájem dráhy za 260 korun na hodinu.

Jednotlivé sportovní kluby měly dosud ceny za pronájem různé. S některými si bývalé vedení bazénu dohodlo nižší ceny například výměnou za reciproční výpomoc.

„Cílem nebylo zhatit dlouholetou činnost plavců, jejich úspěchy. Naopak jsme chtěli být fér ke všem klubům i dalším zájemcům, aby všichni měli spravedlivou cenu. Kterou neměli. Příkladem jsou potápěči z Leštiny. Ti měli pronájem nejdražší a platili nákladovou cenu,“ uvedla provozní plaveckého areálu Michaela Walterová.

Starosta: Vše se teď narovná

Mezi zástupci plavců, Eko servisu a města se uskutečnilo několik jednání.

Zábřežští radní na svém zasedání 20. října vyčlenili pro plavecký klub v rozpočtu na příští rok dotaci šedesát tisíc korun.

„Plavci měli skrytou podporu. Provozovatel bazénu jim dával hodně nadstandardní podmínky ve srovnání s jinými pronájmy. Nyní se vše narovnává. Lepší je plavcům říct, aby zaplatili, co mají, a poskytnout jim příspěvek. My s ním počítáme, dáme ho do rozpočtu,“ řekl starosta Zábřehu František John.