Po roční pauze, kdy se tato akce kvůli koronaviru nemohla uskutečnit, si milovníci pěnivého moku a fanoušci kvalitní hudby festival užívali plnými doušky. Na pódiu se vystřídalo několik kapel - tahákem byli slovenští muzikanti - pop-punková formace Iné Kafe, zpěvák a skladatel Vašo Patejdl a stálice hudební scény - kapela No Name.

„Letos slavíme dvacátý ročník a oslavu jsme museli o rok odložit. Loni jsme totiž tuto akci, která se plánuje měsíce dopředu, zrušili kvůli koronaviru. Tento rok jsme to už riskli - a vyšlo to. Zdá se, že návštěvnost bude dobrá, alespoň předprodeje byly letos lepší než před rokem,“ řekl za pořadatele Pavel Spálený. Organizátoři se rozhodli věnovat část výtěžku na pomoc Jižní Moravě, kterou minulý týden zasáhlo ničivé tornádo.

Festival odstartovala odpoledne olomoucká kapela Sunset Trail a v podvečer obsadila pódium slovenská pop-punková formace Iné Kafe, která posluchače rozezpívala a roztančila. Vzápětí zazněly dnes už legendární songy slovenského zpěváka Vašo Patejdla, kterého vystřídala kapela No Name. Do varu přivedla posluchače i skupina Rock&Roll Band Marcela Woodmana.

Z trhu mizí více a více minipivovarů

„Vzhledem k tomu, že je festival tentokrát pouze jednodenní, pozvali jsme i méně pivovarů, aby pro ně byla výtoč rentabilní. Pořád máme ale nějakých dvacet čtyři pivovarů, což je více než sto různých značek, které může návštěvník ochutnat. Jen nás mrzí, že každý rok mizí z trhu více a více minipivovarů, které jsou pro lidi zajímavé, protože běžně jejich pivo neochutnají,“ řekl.

Milovníci pěnivého moku mohli ochutnat tradiční značky zavedených pivovarů z Čech a Moravy, ale nechyběly ani ty méně známé.

„Začínali jsme jako domovařiči a vaříme tři roky v hrnci, z toho rok v pivovaru. Děláme domácí pivo podle našeho vlastního receptu a zatím ho vyrábíme v Hanáckém pivovaru v Olomouci. Nabízíme převážně spodně kvašená piva, ležáky, a zájemci je mohou ochutnat v hospůdce ve Velké Bystřici,“ přiblížil Marek Šindelář z olomouckého minipivovaru s nezvyklým názvem Ničitel. (pu)