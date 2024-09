Okolo novostavby rodinného domku na dohled od kostela v Horním Domašově přibývají pytle s pískem. Provizorní hráz z nich s pomocníkem staví Jiří Kachtík. „Ohrazujeme, abychom to odklonili,“ říká a na svém mobilu ukazuje tři roky staré video, na němž voda při bleskové povodni přitekla k domu z cesty.

„Můžeme čekat, nebo něco zkusíme udělat“

„Máme na výběr. Buď budeme koukat a čekat, nebo něco zkusíme udělat. Máme čtyři sta pytlů, uvidíme, jestli dojdou dřív pytle, nebo písek,“ říká. Pro pytle jel až do Třebíče. Na Jesenicku ve čtvrtek došly.

V údolí Bělé nestojí žádná nádrž, která by vodu ze svahů jesenických hor zadržela. „Co naprší, to tady proteče. Teď jsem potkala sousedku. Kupovala si sladký koláč. Že si s paní odvedle aspoň dají buchtu,“ povídá jeho manželka Lucie, s níž ze dveřích domu vykukují tři děti a kotě.

Kachtíkovi bydlí v domku v Horním Domašově čtyři roky a nadcházející povodeň bude jejich druhá. Přívalový déšť stejnou oblast zaplavil v červenci 2021. „To byla taková bleskovka. Teď je to úplně něco jiného, máme čas se připravit. Ale třeba to nepřijde. Soused mi volal, že je v práci a až u něj na zahradě uvidím vodu, tak mu mám dát vědět,“ doufá Jiří Kachtík.

Stavbaři zabezpečují břehy

V korytě řeky Bělé, která teče za cestou, je živo. Stavbaři zde budují opěrné zdi. Tatrovky vozí do koryta velké balvany, které bagristé skládají na břehy. Snaží se je na poslední chvíli zabezpečit.

„V korytě je základ opěrné zdi, na který se bude stavět stěna, která bude držet tlak vody. Předtím byl břeh vyskládaný kamením. Vybrali ho, aby mohli udělat ten základ. Teď to rychle vrací zpět, aby mi to nesebralo zahradu, jak před třemi lety. Včera to tu chlapi skládali do půlnoci a v šest ráno začali znova. Asi se moc nevyspali,“ odhaduje Rudolf Křupala. Povodeň mu před třemi lety odplavila zahradu. Vodu zastavily až základy jeho domu, které vybetonoval po povodni v roce 1997.

„V devadesátém sedmém mi půlka baráku spadla, pak jsem udělal nové zpevněné základy. Narvali jsme od nich železa, ocelová lana, a i když byl roh po poslední povodni podemletý, železa udělala překlad a barák nesedl ani nepraskl,“ popisuje, zatímco kolem projíždí nákladní vůz.

„Loni na podzim slibovali, že se začne na jaře. Na jaře mi poslali zprávu, že se začne až v létě, že v potoce jsou nějaké mřenky a musí se nechat vytřít. Začalo se o čtyři měsíce později, přitom všechno už mohlo být dávno hotové,“ ukazuje.

Nejdřív týden pršelo, potom přišel přívalák

Během celé návštěvy v Bělé nepříjemně mží. „Když bude pršet takhle, nemám obavy. Takhle pršelo i týden, řeka se zvedla třeba jen o metr. Když ale přišla povodeň v devadesátém sedmém, pršelo nejdřív týden trochu a potom přišel přívalák,“ líčí.

Po katastrofální povodni před sedmadvaceti lety zůstal jeho dům stát na ostrově. Příjezdovou cestu, na níž si povídáme, voda odnesla.

Starosta Bělé pod Pradědem Radomír Neugebauer potvrdil, že oprava části břehů koryta řeky navazuje zejména na bleskové povodně z roku 2021. „Je to akce Povodí Odry, které je správcem toku. Akce je ve výstavbě a vzhledem k předpovědi se už asi tři, čtyři dny snaží vyklidit z koryta materiál. Zároveň využívají čas, kdy ještě mohou s technikou v korytě být, a zpevnit odkryté pasáže břehů, které jsou ve výstavbě, aby odolaly co největší vodě,“ řekl.

„Půl roku se ke mně nikdo nedostal. Mosty byly pryč. Když jsem barák opravoval, měl jsem provizorní lávku přes potok a všechno jsem přes ni musel převážet,“ vzpomíná.

Rudolfovi Křupalovi a jeho sousedům nezbývá, než doufat. „Doufal jsem, že stěnu dodělají. Když voda nastoupá výš, nebyla by sebraná zahrada. Dvakrát jsem povodeň zažil, teď potřetí říkám: uvidíme, co bude,“ uzavírá.