Čtvrť pod Řetězárnou na pravém břehu Bělé spojoval se zbytkem České Vsi jediný most. Ten se ale následkem povodně sesul.

„V této lokalitě jsme byli odříznuti zhruba s pěti sty lidmi. Nebyla možnost se k nim dostat a pomoci jim. Zásoby a všechna pomoc se musela nosit ručně. Tento most měl v obci nejvyšší prioritu,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra.

Od neděle 22. září může ke zdejším lidem pomoc proudit. A to díky mostu, který dodal český výrobce vojenské techniky Excalibur Army. Konkrétně jde o dvojici mostových polí ze systémů AM 70 EX a AM 50 EX. Výsledná konstrukce unese padesát tun a její instalaci zajistil mostní automobil, osmikolové vozidlo na podvozku Tatra Force.

„Tyto mosty obvykle využíváme k výcviku posádek a také k prezentaci zákazníkům. Místo instalace určil hasičský záchranný sbor. Vybrali toto místo jako nejnutnější,“ uvedl výrobní ředitel Excalibur Army Jiří Talanda.

Instalace nůžkového mostu zabere v ideálních podmínkách dvanáct minut, v České Vsi trvalo jeho položení a zprůjezdnění tři dny.

„Most má délku 26 metrů. Při pokládce ho potřebujeme ukotvit do břehů, aby se při přejezdu techniky neposunul, což zde možné není. Na místo jsme přijeli v pátek, první mostní pole bylo položeno v pátek v jedenáct hodin večer. Během pokládky jsme ale zjistili, že most není stabilní a nemohli bychom ho uvést do provozu,“ popsal Jiří Talanda.

Zástupci firmy ve spolupráci s armádními ženisty a univerzitou obrany změnili polohu mostu a zvolili jiné ukotvení a uložení. „Pokládka mostu proběhla podruhé v neděli ráno, most jsme ve 13 hodin předávali panu starostovi k používání. Chlapi, co tu pracovali, naspali během tří dnů doslova pár hodin, v práci byli od rána do večera a patří jim za to velký dík,“ dodal výrobní ředitel Excalibur Army.

Česká Ves se prakticky celá rozkládá podél řeky Bělé, kterou lemuje v délce čtyř kilometrů. Z obecních mostů a lávek, které řeku překlenovaly, přežil povodeň v použitelném stavu jediný. Řada místních komunikací vede rovněž podél řeky, povodeň jich odnesla stovky metrů.

„Dnes jsme začali dělat navážku jedné místní komunikace, kde budou tisíce tun kameniva, abychom se vůbec dostali k některým nemovitostem, abychom i ČEZu umožnili budovat sloupy a další přípojná místa. Na tom nás čeká několikaměsíční práce,“ dodal v úterý 24. září starosta Mudra.