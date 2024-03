V placené části článku se mimo jiné dozvíte - kolik město za benzinku zaplatilo - kdy by měla z náměstí zmizet - kde vyroste nová a jak bude mít otevřeno

„Otázkou je, jak to v tomhle počasí bude směrodatné, když tu není moc rekreantů. Každopádně ztrátová není, ale není ani na zbohatnutí,“ řekl Lukáš Koreš.

„Ale to byste se divil. Chlapi, kteří to tu jezdí servisovat, říkají, že jich je ještě spousta,“ reaguje žena na poznámku, že takovéhle stojany jsou k vidění už málokde. Po natankování vychází z budky, aby mohla odečíst údaje ze stojanu a následně je namarkovat.

Působí to jako dokonalý paradox. Mezi sloupem Nejsvětější Trojice a radnicí ve Starém Městě stojí čerpací stanice pohonných hmot. Jeden z andělů desetiletí zhlíží na šedou kovovou konstrukci, která stojí jen pár metrů od památkově chráněné budovy radnice.

„Důvod proč jsme ji koupili, je, že by tam mělo být náměstí. Při každých volbách bylo téma, že koupíme benzinku, ale nikdo se k tomu neměl. Pamatuji si, že když jsem byl kluk, benzinka bývala i na náměstí v Javorníku, ale tam ji dokázali začátkem 90. let odstranit. Nám to trvá 25 let,“ řekl s tím, že radnice už u architektů zadala přepracování náměstí, aby plnilo funkci místa pro setkávání a společenské plochy.

Nádrže zaslepit, nebo prodat

Nákup město vyšel na 8,5 milionu korun. Město za tuto cenu koupilo pozemek, stavbu, technologii a firmu s know-how.

„Jsou tam dvě nové nádrže po revizi. Můžeme je buď zaslepit a zůstanou v zemi navždy, nebo je vykopat a prodat. Kupce už na ně máme,“ řekl starosta Koreš.

Nová non-stop benzinka

Bez přístupu k pohonným hmotám by obyvatelé a návštěvníci Starého Města zůstat neměli. Radnice plánuje vybudovat novou čerpací stanici při vjezdu do města poblíž bývalých kasáren. Bude samoobslužná, ušetří se tak mzda obsluhy. Navíc bude k dispozici non stop.

Současná benzinka funguje jen v pracovní dny do půl čtvrté odpoledne. Na vybudování nové a bourání staré stanice by mělo dojít v roce 2025.

„Staré Město má 1750 obyvatel, 2200 ubytovacích lůžek, šest set objektů k rodinné rekreaci. Když je pěkná sezona, máme tu najednou šest tisíc lidí. Což už je nějaká síla. Věřím, že samoobslužná benzinka si svým provozem vydělá na splátky, abychom ji v horizontu pěti až deseti let splatili,“ uzavřel Lukáš Koreš.