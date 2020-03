„Úkolem strážců je lidi informovat, že běžecká stopa slouží pro běžkaře. Když ji lidé rozšlapou, musí se obnovit. To znamená, že musí znovu vyjet rolba, stojí to peníze a samozřejmě i lidské úsilí,“ řekl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. Sdružení cestovního ruchu údržbu tras v Jeseníkách koordinuje.

S ničením běžkařských tras se on a jeho kolegové setkávají často.

„Bývá to hlavně o víkendech. Kdyby to bylo jen v turistických trasách, dalo by se to ještě pochopit, pěší tam mají přístup i v zimě. Bohužel se to stává i na cestách, které nejsou vedeny jako turistické. Když tudy projede rolba, lidem se zpřístupní. Stopu bohužel ničí svou neukázněností a možná někdy i škodolibostí,“ dodal.

Sdružení zavádí systém strážných andělů hlídajících jednotlivé běžecké sektory a trasy. Zkušebně se dobrovolníci pohybují na některých místech již v těchto dnech, naplno by se měl systém rozjet příští sezonu.

Stojí to dva miliony

V turistické oblasti Jeseníků rolbaři strojově upravují až několik stovek kilometrů běžeckých tratí, nejvíce kolem Paprsku, Dolní Moravy a Karlova. Kromě náročné práce v terénu to obnáší i předsezonní přípravu: vytvořit plán tratí, vyřídit potřebná povolení a souhlasy vlastníků pozemků či vysoutěžit udržovatelé jednotlivých sektorů. Nejzásadnějším je však zajištění finančních prostředků.

Roční rozpočet na údržbu běžeckých tras se v olomoucké části Jeseníků pohybuje okolo dvou milionů korun. Olomoucký kraj přispívá devíti sty tisíci korun, samotné Sdružení do údržby vkládá 450 tisíc, Mikroregion Jesenicko dvě stě tisíc a město Šumperk sto tisíc korun. Obdobná situace je na části Moravskoslezského kraje.

Tyto peníze však na údržbu nestačí. Náklady na motohodinu provozu rolby se pohybují minimálně na patnácti stech korunách, ze systému koordinované údržby získají udržovatelé jen polovinu. Zbytek musí dofinancovat.

Sdružení cestovního ruchu proto organizuje sbírku, která by pomohla chybějící prostředky získat. Přispět může kdokoliv do pokladniček na hotelu Červenohorské sedlo, Švýcárně, Paprsku, Rejvízu a Skřítku. Na Červenohorském sedle, Paprsku a Skřítku navíc mohou běžkaři použít i formu platebního terminálu. Každý může přispět také přes QR kód ve svém mobilu nebo zasláním finanční částky na transparentní sbírkový účet. Za svůj dar obdrží přispěvatelé drobné dárky.