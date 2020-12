Běžkování s jednou lyží se říká koloběžka. V Jeseníkách teď docela frčí

Výletníci, kteří v těchto dnech vyráží do zasněžených Jeseníků, nevěří vlastním očím, když potkají skupinu běžkařů s jednou lyží. „Co je to za nesmysl? To je už zase někdo vynalezl nový sport?,“ je nejčastější udivená reakce.

Už jste potkali běžkaře s jednou lyží? Říká se tomu koloběžka, když se jedna noha veze, a druhá se odráží. | Foto: Deník/František Kuba

Také setkání s jednostopou běžkařskou trasou je značně matoucí. Pro ty, kdo zatím v životě vídali jen známou bílou dvojlinku. Je to ale spíš stará tréninková metoda, než nová sportovní disciplína. Říká se jí kolobežka, protože jedna noha se veze, zatímco druhá se odráží. Na moderní autobusák umístili sochu Merkura. Jaké další novinky vás tam čekají? Přečíst článek › Trenéři výkonnostních závodních běžkařů občas nařídí svým svěřencům odložit hůlky a vyzout jednu lyži, aby si vyzkoušeli pohyb v bílé stopě po vzoru koloběžkářů. Bežkař si díky tomuto cvičení naplno uvědomí, které svalové partie při lyžování musí zapojit odrazová noha, aby se co nejvíc prodloužil skluz na stojné noze. Na výkonu běžkaře se podílí také schopnost držet rovnováhu. Většina z nás má přirozený cit pro balancování na lyžích, ale často se snižuje se stoupající únavou. Aby se běžkař nemusel na rovnováhu příliš soustředit, pomáhá mu v nácviku správné techniky právě koloběžka. Nemotorně, ale s odměnou za své usílí Budete si připadat bez hůlek a s jednou lyží nemotorní, neohrabaní a zoufale pomalí, ale nakonec vás čeká velká odměna. Až protrpíte pár koleček a trenér vám dovolí nazout si druhou lyži. Uvědomíte si, že s oběma lyžema a s hůlkami konečně máte svůj běžkařský styl plně pod kontrolou. Milujete Rychlebky? Teď o nich vyšla nová knížka Přečíst článek › „Zaměřte se na okamžik odrazu a na zatížení lyže. Zkuste si při tom uvědomit, jak probíhá přenesení hmotnosti těla z odrazové nohy na lyži ve skluzu,“ rozdal trenér poslední instrukce svým svěřencům, než je vypustil „na koloběžku“ mezi užaslé běžné běžkaře, co náhodou projížděli kolem. Moderní běžkaři v rámci přípravy tráví čas nejen na horách, ale také mají k dispozici různé typy trenažerů, které jim pomáhají jak při posilování, tak pří pilování stylu.

