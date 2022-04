Historie budovy sahá do roku 1909. Původně byla mateřskou školkou, v roce 1986 ji místní přestavěli na národní výbor, který se po sametové revoluci změnil na obecní úřad. V poslední době byla ve špatném technickém stavu, a tak se ji Bohdíkovští rozhodli postupně opravit. Jeden rok vyměnit okna, druhý topení, pak střechu. Nakonec se však přiklonili k razantní rekonstrukci.

„V roce 2017 nás oslovila Česká pošta s projektem Pošta Partner. Ruší jednopřepážkové pošty a hledá partnera, který by tento provoz zajistil. Oslovuje města, obce i soukromníky. S tehdejším zastupitelstvem jsme odsouhlasili, že do toho půjdeme, že poštovní službu pro občany zachováme. Hledali jsme, kam poštu umístit. Byly různé plány, nakonec jsme se rozhodli umístit ji do budovy obecního úřadu, což znamenalo ho přistavět a tedy i kompletně zrekonstruovat s tím, že v přístavbě bude pošta,“ řekl starosta Bohdíkova Petr Janků.

V létě 2018 obec oslovila firmy ke zpracování projektové dokumentace, v únoru roku následujícího podala za pomoci Místní akční skupiny Horní Pomoraví žádost o dotaci. Samotná stavba trvala patnáct měsíců, od října 2020 do prosince 2021. Stavba včetně vybavení, studie, projektu, technického dozoru a souvisejících nákladů vyšla na šestnáct milionů korun. Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj pokryla bezmála devět milionů, zbytek šel z obecní pokladny.

Když člověk do nové budovy vstoupí, může zamířit třemi směry: vlevo na obecní úřad, vpravo na poštu nebo rovně do knihovny.

„Knihovna zde bývala. Jen v patře a menší, v přízemí bývala zasedací místnost. Ta není až tak využívána, takže jsme využití prostor prohodili. Nahoře je nyní zasedací místnost, dole knihovna. Knihovna se nachází v přístavbě, má větší prostor s venkovním zázemím, kde je letní čítárna,“ doplnil starosta Janků.