Marek Pikart byl velitelem výjezdové jednotky i celého Sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice. V požárním sportu, kterému se rovněž věnoval, zastával pozici strojníka. „Hasičině“ zasvětil celý život, věnoval se jí od osmi let.

Podle starosty sboru Pavla Dostála byl Marek tahounem celého kolektivu.

Mladí k němu vzhlíželi

„Hodně lidí do sboru přivedl, mladí kluci k němu vzhlíželi a vyrůstali pod jeho vedením. Byl to tahoun sboru. Při brigádách, v požárním sportu i v jednotce. Staral se, měl vztah k k technice a hlavně ke sportu. Dá se říct, že to celé vedl,“ popsal jeho roli.

Od předloňského září se Marek Pikart potýkal s těžkou nemocí. V neděli 15. ledna 2023 ve věku nedožitých 49 let jí podlehl. Zanechal po sobě manželku a dvě malé děti.

Hasiči ze Starého Města mají novou zásahovou cisternu

Dne 25. ledna vyhlásili bohuslavičtí hasiči na podporu rodiny veřejnou sbírku. Do půli února lidé na účet 2102444875/2010 poslali přes dvě stě tisíc korun.

Sbírka potrvá celý rok

„Jména pětadevadesáti procent lidí, od nichž přichází transakce, neznám. Finanční podporu posílají jednotlivci i celé hasičské sbory. Jsou to lidé z celého kraje, ne-li republiky. Facebookový příspěvek o vyhlášení sbírky má přes tisíc sdílení, určitě se rozšířil i mimo Olomoucký kraj. Budou tam přispívat i lidé z opačného koutu republiky,“ je přesvědčený Pavel Dostál.

Sbírka má trvat celý letošní rok. Výtěžek bude určen na pokrytí životních potřeb rodiny a výdajů spojených s provozem jejich domu.