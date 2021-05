Arboretum v Bílé Lhotě rozkvétá, nepropásněte jarní nádheru

FOTOGALERIE / Stovky návštěvníků míří v těchto dnech do botanických zahrad či do arboreta v Bílé Lhotě. To od 1. května bude mít otevřeno už denně, kromě pondělí.

Arboretum Bílá Lhota, nejkrásnější zahrada Olomouckého kraje, otevřena od 1. května denně, kromě pondělí, 30. dubna 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

V arboretu v Bílé Lhotě jsou aktuálně největším lákadlem pro veřejnost magnolie. „V nejbližších dnech vykvetou všechny druhy na naší rozlehlé magnoliové louce. Krásně kvetou podrosty a barevné trávníky. Září v nich květy pampelišek, sedmikrásek a sasanek. Kromě bílých a žlutých sasanek u nás lidé uvidí také sasanku rozkošnou, která má fialové kvítky se žlutým středem. Stále dokvétají dříny obecné, zlatice a u rybníka velké trsy čemeřic. Objevují se kvítky barvínku a škornic,“ popsala vedoucí arboreta Barbora Součková. Doba covidová? Zachránil nás e-shop, říká oblíbená kadeřnice z Postřelmova Přečíst článek › Arboretum se pro návštěvníky po dlouhé pauze otevřelo v polovině dubna, přístupné zatím bylo jen během dvou víkendů. „Návštěvnost byla i za ty čtyři dny velmi dobrá. Areálem už prošlo přes šest stovek lidí. Arboretum má rozlohu téměř tří hektarů, současně se tady mohou procházet až tři stovky návštěvníků. Lidé se proto nemusejí obávat, že by se dovnitř nedostali. Není nutné si rezervovat vstupenky předem,“ vysvětlila Barbora Součková. Zajímavou nabídku teď v arboretu mají pro všechny milovníky letniček, které tam nabízejí z vlastní produkce. Zájemci si mohou koupit například tři druhy petunií, barevné kokardy, bakopy, netýkavky, nestařec a různé druhy popínavých letniček. Ve vstupní hale je pro návštěvníky připravena výstava výtvarných děl Ladislava Grossmanna nazvaná U jednoho stolu. Bude pro veřejnost zpřístupněna, jakmile to epidemická situace dovolí. Vloni jeden smrťák, teď na Sedle začíná motorkářům sezona. Co trápí místní? Přečíst článek › Hyacinty, pivoňky… Spousta návštěvníků každý den proudí do botanické zahrady v Olomouci. Aktuálně tam kvetou například zlatice, magnolie a z jarních cibulovin například hyacinty, narcisy a tulipány. „Lidí chodí hodně i ve dnech, kdy je horší počasí. Vysadili jsme nové kolekce okrasných česneků a floxů a připravujeme malou expozici klatovských karafiátů, ty pokvetou v červenci. V rozáriu jsme na podzim rozšířili nové výsadby, přibylo tam na osm desítek nových odrůd růží,“ popsal novinky vedoucí botanické zahrady Jiří Malaska. V květnu se lidé budou moci potěšit také pohledem na několik desítek druhů pivoněk a více než 70 odrůd denivek. Pohledy malých i velkých návštěvníků v těchto dnech přitahují v botanické zahradě také hmyzí hotely, kde se zabydlely včely samotářky. Po procházce botanickou zahradou mohou lidé projít do rozária, kde už funguje stánek s občerstvením i toalety a od května také infostánek. „V souladu s protiepidemickými opatřeními pak opět bude možnost zapůjčení venkovních grilů. Předpokládáme, že bazény se budou napouštět koncem května,“ dodal Jiří Malaska. Hysterie a příležitost. V kauze Šumavská se změní smlouva, rozhodnutí nepadlo Přečíst článek › Rozárium a botanická zahrada Olomouc - od 1. května otevřeno denně od 9.30 do 18 hodin - vstup je zdarma Arboretum Bílá Lhota - od 1. května otevřeno denně kromě pondělí od 8 do 18 hodin - vstupné pro dospělé je 60 korun - vstupné pro děti, studenty a seniory je 30 korun - vstup pro psa je za 10 korun