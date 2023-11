Větrné elektrárny investor zamýšlí postavit mezi Brannou a Ostružnou v okolí Holého vrchu. Tubus s gondolou má mít výšku 149 metrů, lopatky dalších 75 metrů. Výkon každé z elektráren má být 6 megawatt.

Investorem je společnost Meridian - Nová energie. Jejím většinovým vlastníkem je německá firma Talis Projektmanagement - und Verwaltungs, menšinovým pak Meridian Neue Energien.

„Anketu jsme spustili proto, abychom v zastupitelstvu měli podklad pro rozhodování. Je to výrazná akce a nechtěli jsme to rozhodnout jen v sedmi lidech,“ řekl starosta Branné Martin Alexa.

Lidé v anketě odpovídají na otázku, zda souhlasí s výstavbou větrných elektráren v okolí Holého vrchu v katastrálním území obce Branná.

Anketa běží do konce listopadu. K 14. listopadu v ní hlasovalo přes dvě stě lidí, z toho zhruba osm desítek obyvatel obce. Zatímco tři čtvrtiny „Braňáků“ jsou pro, lidé, kteří v obci trvalé bydliště nemají, hlasovali drtivou většinou proti.

„Já osobně to jako zastupitel cítím tak, že zastupuji občany Branné a tato věc se týká primárně jich,“ poznamenal Martin Alexa.

Obec od investora dostala nabídku kompenzací. Část peněz by šla do obecního rozpočtu, část byla vyčíslena jako příspěvek na občana, který by měl být distribuován lidem v Branné. Nejblíže zamýšlené lokalitě elektrárny je však osada Kronfelzov spadající pod Šléglov.



„Na veřejném jednání jsem se snažil projednat také kompenzaci pro lidi z Kronfelzova. Firma nabídla paušální taxu, ale nikoli na občana, nýbrž na stavební objekt,“ doplnil Martin Alexa.

Zda budou branenští zastupitelé o elektrárnách jednat na svém nejbližším prosincovém zasedání, zatím není jasné. K uskutečnění záměru by však bylo každopádně nutné mimo jiné změnit územní plán.