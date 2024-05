„Dodnes si ve spoustě věcí nejsem jistý. Nechávám to jako detektivku s otevřeným koncem,“ řekl historik Polách na uvedení své knihy v šumperské knihovně.

Památku odbojářů na úterní pietě uctil Miroslav Adámek, starosta Šumperku, na jehož území k tragédii došlo. A také představitelé obcí, z nichž oběti pocházely. Přítomem byl například Radim Sršeň, starosta Dolních Studenék, kde žil Miroslav Jurka, Bohumír Kovář a František Kovář. Nejvíce obětí pocházelo z Troubelic a místní části Pískova, a sice Oldřich Dušek, Rudolf Otevřel, Jan Polák a Antonín Vlček. Z Pískova to byli Jaromír a Oldřich Spurní a Jan a Miloslav Vítkovi. Obec Troubelice reprezentoval starosta Michal Poštulka.

V prosinci 1945 byl v Liberci zadržen Wilhelm Prellberg, šéf šumperské pobočky gestapa. 14. ledna následujícího roku byl převezen do Šumperka, kde začal být vyšetřován. Záhy přiznal, že šestnáct nezvěstných mužů bylo popraveno na bratrušovské střelnici. Označil i místo za kulometným stavem, kde byli pohřbeni.

Gestapo zadržované označovalo jako Odbojovou skupinu Schwarzer. Pojmenována byla po jednom ze zatčených, Adolfovi Schwarzerovi z z Bludova.

Krádež nemohl provést sám

Dodnes se traduje, že skupina byla prozrazena při krádeži vojenského materiálu v autodílně Ernsta Burischka v Šumperku. Té se měl dopustit Miroslav Vítek původem z Pískova. Na vojenském automobilu odstaveném v dílně byly bedny s označením pancéřové pěsti a ruční granáty. Šlo však o léčku nastraženou gestapem. Jakmile Vítek 14. března 1945 v noci prolezil dírou v drátěném plotě a vylezl na korbu auta, byl dopaden. Následně měli být pozatýkáni i další členové skupiny.

Historik vydal knihu plnou vzpomínek pamětníků

Podle Drahomíra Polácha je však tato verze událostí nesmyslná. „Vítek měl dělat celou akci sólově. Pancéřové pěsti byly docela těžké, dá se předpokládat, že se mu do batohu vlezly dvě nebo tři. Měl je z autodílny na dnešní ulici ČSA přenést až na ulici Krapkovu u Šenkesu. Je to nesmysl, protože by neměl žádné krytí,“ řekl na představení knihy její autor.

„Šumperk byl z 99 procent německý. Lidé, kteří by tuto krádež prováděli, nemohli vědět, jestli nenarazí na hlídku nebo nějaké Němce, kteří by je udali. Osobně si myslím, že ve skupině musel být nějaký zrádce, který ji prozradil. Rozhodně se ale události neodehrály tak, jak ji po válce při výsleších prezentovali příslušníci gestapa,“ dodal Drahomír Polách.

Za smrtí mohlo být prozrazení zrádce

Rozporů a nejasností ve vyšetřování zavraždění českých vlastenců nalezl historik celkem patnáct. Nikdy například nebylo zjištěno, z čeho vlastně byli čeští vlastenci gestapem obviněni. Polách také se také v knize zabývá otázkou, proč nebyla po exhumaci těl provedena soudní pitva nebo rozkrývá možný skutečný účel Prellbergova pobytu v Šumperku.

S tím může také souviset důvod, proč museli čeští vlastenci zemřít. Jeden ze zatčených František Langr mohl při svém zadržení poznat klíčového spolupracovníka nacistů.

„Stěžejní otázka, proč bylo šestnáct českých odbojářů na samém konci války zavražděno, v sobě skrývá odpověď, která nebyla v poválečném vyšetřování zodpovězena a téměř jistojistě již nebude vyřešena nikdy,“ píše autor v závěru své knihy.