Na tohle kluziště měli na Mikuláše zamířit první bruslaři. Místo toho zde četa s hrably a kolečky likvidovala spoušť, kterou zde o víkendu způsobil vandal. Prosekl hadici chlazení a vyteklá kapalina poškodila led. Škoda dosahuje sta tisíc korun.

Vandal poškodil kluziště ve Zlatých Horách. | Video: Petr Krňávek

Skupina pracovníků v pondělí 4. prosince dopoledne odklízela vrstvu sněhu z kluziště ve Zlatých Horách. Ten však na části sportoviště neměl bílou, nýbrž zelenou barvu. Byl nasáklý glykolem, kapalinou používanou pro chlazení ledové plochy. Snažili se zlikvidovat následky vandalského činu, který se odehrál o předcházejícím víkendu.

„Někdo tu v sobotu v nočních hodinách vnikl a nějakým předmětem prorazil led. Pod ledem vedou trubky a tím předmětem do jedné z nich udělal díru. Je to takový husí krk, ve kterém je nemrznoucí směs, glykol. Protože bylo puštěné čerpadlo, okamžitě se začal tlačit ven,“ popsal vedoucí Městských kulturních zařízení Zlaté Hory Libor Šťastný.

Místo ledu kašovitý glykol

Na zhruba pětině ledové plochy se vytvořila velká kaluž nemrznoucí směsi. Kapalinu musí pracovníci odstranit, následně potrubí opravit. Teprve poté bude možné znovu spustit chladicí systém a led domrazit.

„Zásadní je zlikvidovat glykol. Nevíme, kolik ho tu vyteklo, mohl to být kubík i dva. Zjistíme to podle toho, kolik budeme muset do okruhu doplnit,“ podotkl Libor Šťastný. Škodu městská organizace prozatím vyčíslila na sto tisíc korun. Případ řeší policie.

Vandal zkazil náladu hlavně dětem

I kvůli chladnému počasí posledních dnů místní otevření ledové plochy netrpělivě vyhlížely. „Děcka mi tu celý týden klepaly na dveře, těšily se, že budou bruslit, a teď se stane tohle,“ popsala správkyně kluziště.

Kdy bude ledová plocha opět v provozu, nedovedli provozovatelé v pondělí říct. „Naše přání je zprovoznit ji co nejdřív. Kdyby se nám to podařilo do soboty, byli bychom nejraději. Ale nevím, jak dlouho nám bude trvat, než odtud všechen glykol dostaneme,“ doplnil Libor Šťastný.