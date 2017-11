Budovu šumperské knihovny budou využívat senioři

Již za rok by měla šumperská městská knihovna fungovat v nových prostorách bývalé Masarykovy školy. Historická vila v ulici 17. listopadu ale prázdná nezůstane, využívat jí bude obecně prospěšná společnost Pontis. Hodlá v ní pořádat různé vzdělávací a kulturní programy pro seniory.

Městská knihovna v ulici 17. listopadu v Šumperku.Foto: Deník / Kubová Hana

Růžovou vilu z konce 19. století město před lety získalo od státu bezúplatným převodem, tehdy totiž plánovalo velkorysou přístavbu objektu. Radní tak chtěli knihovně pomoci vyřešit dlouhodobý nedostatek místa. Budova totiž už dávno prostorově nevyhovuje potřebám čtenářů a také řada zajímavých knih se do půjčovny nevejde. Z finančně nákladné přístavby ale nakonec sešlo.

„Budovu jsme od státu získali s podmínkou, že bude až do roku 2023 sloužit nekomerčním účelům, takže město jí do té doby prodat nemůže. Objekt bude dál fungovat pod hlavičkou knihovny, ale společnost Pontis ho dostane do zápůjčky,“ vysvětlil šumperský místostarosta Tomáš Spurný.

Akce a kurzy

Obecně prospěšná společnost Pontis pro seniory zajišťuje řadu služeb a programů. Zájem o ně roste, což souvisí i se stárnutím populace. Knihovnu s rozlehlou zahradou v ulici 17. listopadu chce Pontis využívat pro různé akce a kurzy.

„Rádi bychom přesunuli některé aktivity z našeho objektu v ulici Generála Svobody, kde se také již potýkáme s nedostatkem místa. V budově knihovny plánujeme například počítačové i jiné kurzy, na které jsou už lidé zvyklí chodit,“ vysvětlil ředitel společnosti Pontis Miroslav Adámek.

Do bývalé Masarykovy školy se městská knihovna přestěhuje příští rok, slavnostní otevření plánuje na podzim. Budova se nyní rekonstruuje, což se týká především interiéru. Bylo nutné vybourat různé příčky, vyměnit stará dřevěná okna a počítá se také s instalací výtahu. Jedná se o investici za desítky milionů korun. Na vybavení bude město vypisovat soutěž.

Budova nynější městské knihovny v ulici 17. listopadu pochází z roku 1894, kdy jí nechal postavit lékárník Eduard Hackel. Pro potřeby knihovny začala sloužit v sedmdesátých letech 20. století. Předtím si čtenáři chodili půjčovat knihy na řadu míst ve městě, například do dominikánského kláštera nebo Vily Doris.