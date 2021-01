V Šumperku město spustilo dvě poradenské linky. Lidé mohou v pracovní dny volat na číslo 727 864 918 pracovnici sociálního odboru nebo na linku 583 214 000 do informačního centra.

„Jsme připraveni seniorům nebo lidem s postižením pomoci. Monitorovali jsme a stále monitorujeme obyvatele našich domů s pečovatelskou službou nad osmdesát let, zda s registrací na očkování potřebují pomoci. Kontaktovali jsme také organizace, které poskytují pečovatelskou službu a požádali je o spolupráci a pomoc s případnou registrací a informovaností jejich klientů. Zároveň jsme vyčlenili pracovnice, které seniorům s registrací nebo radou pomohou,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Šumperku Pavla Skálová.

Katolický dům se osvědčil

Telefonickou pomoc i osobní konzultaci seniorům poskytuje sociální odbor radnice v Zábřehu. Město má jasno v tom, který prostor nabídne pro zbudování vakcinačního centra.

„Vytipovaný máme Katolický dům. Dnes zde Charita provádí antigenní testování. Toto místo se osvědčilo. Je to velká vzdušná prostora, má samostatný vchod a samostatný východ. Nyní tam neběží žádné kulturní akce. Testování tam funguje perfektně, očkování by tam mohlo určitě probíhat také,“ popsal starosta Zábřehu František John.

V Jeseníku k dispozici stará knihovna Zdroj: Deník / Petr Krňávek

V Jeseníku město zvolilo několik způsobů, jak předat seniorům informace o očkování. V pracovní dny funguje na odboru sociálních věcí na číslech 584 498 455 a 584 498 421 infolinka. Seniorům rozeslalo informační leták. Využilo rovněž databázi Senior taxi. Lidem v ní rozeslalo SMS.

„Město je neustále v komunikaci s Jesenickou nemocnicí, kde se nachází očkovací centrum. V případě potřeby očkovacího centra nabídlo prostory staré knihovny (na snímku vpravo),“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Kdy na vás dojde řada?

Ke středeční 16. hodině stát do Olomouckého kraje dodal 17 550 vakcín. Necelá polovina z tohoto množství, celkem 8495, byla vyočkována. K využití tak zbývalo přes devět tisíc dávek.

Podle současných pravidel by měli být do konce února 2021 naočkováni klienti domovů pro seniory či zdravotně postižené, zaměstnanci těchto domovů, lidé hospitalizovaní na „eldéenkách“, lidé starší 84 let a zdravotníci.

Mezi únorem a červnem by měli být naočkování lidé starší 65 let, zaměstnanci kritické infrastruktury, policisté, hasiči či pedagogové. Teprve poté by se mělo dostat na všechny ostatní.

Na Šumpersku a Jesenicku jsou aktuálně pouze dvě očkovací místa, v šumperské a jesenické nemocnici.