Tóny hudebních nástrojů se ze budovy v Sušilově ulici linuly čtvrt století. Roku 2015 se základní umělecká škola přestěhovala do nového a stavba zůstala prázdná. Na jeho místě by mělo vzniknout bydlení pro seniory, s využitím současného objektu se však nepočítá.

O demolici rozhodly podle starosty Zábřehu Františka Johna dva důvody. Budova jednak není v dobrém technickém stavu, pro nové účely by se navíc musela složitě a nákladně přestavovat.

„Bourat bývalou školu je bolestivé rozhodnutí. Do vyučování tam chodily celé generace dětí včetně mě a mých předků. Na druhou stranu ale pro objekt není využití. Než budovu složitě adaptovat za spoustu peněz, přičemž výsledek by stejně neodpovídal potřebám, jsme se raději rozhodli jít cestou demolice a novostavby,“ řekl starosta John.

O datu demolice zatím není rozhodnuto. Dojít by k ní mělo až v souvislosti se stavbou nové budovy. Záměr zatím město projektově připravuje.

Od adaptace na konci osmdesátých let dvacátého století neplynuly do budovy „zušky“ na Sušilově ulici žádné větší investice.

„Nepamatuji si, že by se tu někdy něco opravovalo. Chodil jsem do tříd v prvním patře a když v sále nad námi byly hodiny tanečního oboru, stropy se houpaly. S orchestrem jsme měli problém se do sálu vlézt, kolik nás bylo. V létě jsme tak někdy hrávali na plácku u školy, na Morávkově ulici jsme se učili pochodovat,“ vzpomíná bývalý žák základní umělecké školy a dlouholetý člen dechového orchestru.

Škola se na dnešní adrese Sušilova 41 nachází od roku 1871. V těsné blízkosti byly školní budovy dvě, druhá se nacházela naproti na dnešní adrese Sušilova 48. Osud obou je provázaný.

Původně byla krumpašská škola obecná, v době první republiky byla spojena s dívčí měšťankou. Po Únoru 1948 nesla název II. národní škola, od 50. let zde sídlil pouze první stupeň. V protější budově byla v téže době zřízena škola zvláštní. Potřebám základní umělecké školy sloužil objekt od roku 1990.

Naproti schodišti v prvním patře budovy se nachází památník obětem první a druhé světové války. Čítá jména devatenácti obyvatel Zábřehu a Krumpachu. Legionářů, popravených, místních partyzánů padlých v bojích nebo lidí umučených v koncentračních táborech.

Starosta John ubezpečil, že památník demolici budovy přežije. Nacházet by se mohl ve společných prostorách nové budovy, případně na jiném vhodném místě.

„Řešíme kam ho umístit. Protože je to ale kamenná deska, neměl by být problém mu najít nové místo na chodbě, která by byla částečně veřejným prostorem. Mohl by být doplněn i informací, že na tomto místě bývala škola,“ zmínil starosta John.