Komplexu bývalého semináře tvořený velkou členitou budovou a pozemkem o celkové rozloze tří hektarů se stát pokoušel opakovaně zbavit od roku 2013. Stalo se tak poté, co zkrachoval plán vybudovat z něj detenční ústav, respektive věznici lehčího typu. Stát v roce 2008 budovu koupil od církve za 29 milionů korun. Nakonec se mu ji podařilo prodat za desetinu této sumy.

„Na prodej areálu bylo vyhlášeno deset kol výběrového řízení a čtyři kola elektronické aukce. Ve čtvrtém kole se zúčastnil jeden zájemce, který za budovu nabídl dva miliony devět set tisíc korun,“ sdělil Andrej Bančanský z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Sociální bydlení? Prý nesmysl

Novým vlastníkem budovy se stala firma Kaspec Invest registrovaná v Novém Malíně. Jejím největším podílníkem je Ivan Kašpar. Ten provozuje truhlářskou dílnu, relax centrum či obchod se starožitným nábytkem. S dotazem na plánované využití areálu se odkázal na své dřívější vyjádření pro média.

„Jsou asi tři nebo čtyři projekty, ale zatím nechci předjímat, všechno je to v plenkách,“ řekl letos v únoru pro Český rozhlas.

Mluvčí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v únoru pro Český rozhlas uvedl, že noví majitelé zvažují využití areálu pro sociální nebo relaxačně-rekreační účely.

„Záměr sociálního bydlení je nesmysl. Takový v žádném případě není,“ upřesnil před časem Ivan Kašpar.

Bližší informace o chystaném využití semináře nemá ani starosta Vidnavy Rostislav Kačora.

„I nás se lidé ptají, co s tím areálem bude. Odpovídám jim, že čekáme na vyjádření majitelů. Já jsem je viděl jen jednou. Byli na úřadě přepsat vodu, mluvil jsem s nimi možná deset minut. Mám od nich informace, že až budou mít na stole nějaký projekt, určitě nás budou informovat,“ řekl.

Z kláštera penizon?

Poněkud více své plány zástupcům města odkryli noví majitelé druhého areálu, který byl v městečku dlouhodobě nevyužitý. Vlastníkem bývalého kláštera, který do roku 2012 sloužil jako výchovný ústav, se stala firma Lipno nature.

Ta se zabývá prodejem, pronájmem a výměnou nemovitostí, rovněž také developerskými projekty v oblasti vodní nádrže Lipno. Podle informací na svém webu firma hledá pro vidnavský klášter partnera s podnikatelským záměrem.

„Jsou to lidé, kteří podnikají v cestovním ruchu, je to jedna z jejich činností. Jejich představa je zmapovat místní situaci, jejich zájem s areálem by měl být směřovaný na cestovní ruch. Nějaký penzion, turistika nebo něco podobného,“ přiblížil starosta Kačora.