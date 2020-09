Čarodějnická Boží muka obnovuje restaurátor

Obnovy se letos dočká další šumperská památka. Olomoucký kamenosochař a restaurátor René Seifried si začátkem léta odvezl do své dílny zchátralá boží muka z roku 1699. Jsou věnovaná památce obětí čarodějnických procesů a nacházela se na křižovatce poblíž osady Nové Domky. Na své místo by se měla vrátit do konce října.

Boží muka u Nových Domků. | Foto: Národní památkový ústav