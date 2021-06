Dlouhé období epidemických uzávěr se negativně projevilo v gastronomii, některé podniky už neotevřely. Jak jste na tom v Dolních Studénkách?

Na zámku v Třemešku vznikne kavárna, u kulturního areálu funguje asijský obchod a bistro se zahrádkou. Hospoda U Vojáčka se prodala a budou z ní byty. Provozovatelé restaurace U Urbanů zatím čekají, až se situace uvolní, a otevřou. Jejich restaurace je LW na prodej. Hospoda dnes není žádný byznys, navíc v době koronaviru. Nezavírají ji však z důvodu, že by se jim nevyplatila, spíše je provoz hospody náročný, jsou unaveni, objevily se i nějaké zdravotní problémy. Často se stává, že hospody kupují stavební firmy a přebudovávají je na byty. Kdyby to U Urbanů vypadalo na prodej, chtěli bychom se jako obec domluvit například na pronájmu samotného lokálu v přízemí. Bez hospody nemůže obec fungovat.

Proč ji obec nekoupí sama?

Nemyslím si, že obec má provozovat hospodu. Pár takových obcí znám a stojí je to milion ročně. Roli v rozhodování hraje i blízkost Šumperka.

Prodejem restaurace U Urbanů by Studénky přišly i o sál, který se nachází v patře nad lokálem…

Tento týden bylo vydáno stavební povolení na nový spolkový dům, který jsme připravovali asi tři roky. Všechny budovy v obci jsme opravili, zatím po nás ale nezůstalo nic, co bychom postavili nově. Toto by měla být stavba na zelené louce v obecním areálu v místech, kde bývá na festivalech pódium. Měli jsme šikovné architekty z Olomouce. Nechali se inspirovat rakouským stylem spolkových domů. Dřevo, beton, sklo, multifunkční pojetí.

Proč raději nepřestavíte sokolovnu, která stojí v sousedství?

Sokolovnu jsme chtěli přestavět, nicméně přestavba byla naceněna na sedmdesát milionů. U spolkového domu je rozpočet zhruba 45 milionů na novou budovu, která bude zároveň kulturákem a tělocvičnou. Od loňského roku hrajeme krajský přebor ve volejbale, ale nemáme halu. Budova je řešena segmentově. Při velkých akcích v areálu se dají samostatně využít záchody, části budovy bude možné využít pro třicet nebo šedesát lidí na rodinné oslavy a svatby. Bude tam pódium s oponou, které nemáme. Interiér bude možné velmi rychle přestavět z tělocvičny na sál a opačně. Čeká nás hledání zdrojů. Jednali jsme s Národní sportovní agenturou, příští rok bychom u ní chtěli zažádat o dotaci.

Když budujete spolkový dům, jaké máte v obci spolky?

Máme sokoly, hasiče, myslivce, svaz žen, velmi aktivní komunitní školu, vodáky, zahrádkáře. Spolky pracují s mládeží, fungují skvěle.

Studénky se podobně jako jiné obce v okolí Šumperku rozrůstají

Máme strategii nebýt satelitem. V územním plánu jen velmi postupně uvolňujeme pozemky. Nicméně i na Třemešku se hodně staví, máme přirozený přírůstek i sto lidí ročně. Vidíme to i na školkách a škole. Před pěti lety měla škola 25 žáků, dnes má 51. Už jsme i přistavovali školu, udělali nové učebny, uvažujeme o zahradní třídě. Školky máme plné. Demografická perspektiva je pozitivní, za což jsme rádi, ale přírůstek sedmdesát až sto lidí ročně je až až.

Před časem jste avizovali, že chcete v obci zrychlit internet. Povedlo se?

Internet je z poloviny je udělaný, obec je zrychlena pětinásobně oproti minulosti. Původně jsme měli jen čtyři megabity, nyní má část domácností i stovku.

Pracuje se tedy na dalším zrychlení?

Bude vydáno územní rozhodnutí. Investorem je Cetin, slíbili, že na to hned nastoupí. Věřím, že nejpozději během prázdnin to bude uděláno. Díky tomu, že bude rychlý internet ve Studénkách, povede i dál na Sudkov a Kolšov. I nám se to rozvede až na dolní konec, ve škole bychom chtěli gigabitové připojení. V covidu se ukázalo, jak je internet důležitý. Zrychlení trvalo dlouho, neměli jsme to ve svých rukou, investorem je Cetin. Nicméně jsme pomáhali získávat souhlasy od lidí, i na stavebním úřadu nám vyšli vstříc. A do budoucna bude v obci optika, dáváme chráničky do všech chodníků, které budujeme. Jsem přesvědčený, že do deseti let povede optika do každého domu.

Před nedávnem rekonstruoval kraj hlavní silnici procházející obcí. Jako jsou na tom Dolní Studénky s dopravou?

Chystáme komplexní dopravně-bezpečnostní opatření. Přišel námět od občanů na řešení dopravní situace v obci. Řidiči tudy jezdí jako blázni. Naštěstí se tu ještě nic nestalo, ale je to otázka času. Chystáme přechody včetně červených nástřiků a osvětlení, snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině u škol a školek. V některých zónách chystáme úplně zrušení značek a zavedení přednosti zprava.

Aktuálně se rozebíhá stavba dálnice do Šumperku, která by i Studénkám měla dopravně odlehčit.

Věříme, že to tak bude. Na druhou stranu mám trochu strach, že při nájezdu v Šumperku u kruháče vznikne trychtýř. Nicméně pro nás je nepřijatelné pokračování dvouproudé silnice, které je zatím trasováno přes cestu mezi Studénkami a Šumperkem, podél řeky. Řešili jsme to i v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje kraje, chceme posunout trasu komunikace až za řeku, do míst, kde bývalo zahradnictví, tam už to stromy odstíní. Jednal jsem s ŘSD, ať svolají schůzku. Už dnes v Šumperku vidíme, že pokračování obchvatové komunikace na Losiny je nutností. Doufáme, že se podaří najít kompromisní řešení.