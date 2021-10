Poslední zářijové dopoledne sedí na dece pod stromem u budovy v Jesenické ulici číslo 2 skupinka lidí. Dva muži a žena, všichni bez domova. Využívají služby nízkoprahového denního centra, které v domě sídlí. Že by mělo přestat existovat, si nedovedou představit.

„Tady máme sprchu, hygienu, dají nám holicí strojek, ručník, sprcháč, všechno jak se patří. Zalijí vám tu čaj, kafe. Je tu i televize, takže se dozvíme, co se děje. Na Lužích televize a nic takového není. Tady je to suprové,“ říká muž středního věku.

Zhruba stejně stará žena oceňuje možnost si uvařit. „Je perfektní, že je tu kuchyň. Třeba včera jsem dělali čtyřicet řízků. Někdo donesl maso, někdo vajíčka, uvaříme si a jíme všichni,“ říká.

„Ať je kdekoli, hlavně, ať v Šumperku funguje,“ poznamenává k budoucnosti denního centra poslední z trojice.

Rozhodnutí: přelom roku

Budovu na adrese Jesenická 2, která stojí na dohled od vlakového i autobusového nádraží, vlastní město Šumperk. Dvě třetiny jejích prostor jsou prázdné, objekt není v dobrém stavu a radnice loni na podzim hovořila o jeho prodeji. Zájem o lokalitu projevil řetězec KCF, který by na tomto místě vybudoval provozovnu rychlého občerstvení.

Zástupci města potvrdili, že záměr prodeje je stále aktuální.

„Pro denní službu Armády spásy musíme sehnat náhradní objekt. To byla víceméně podmínka zastupitelů, abychom mohli objekt na Jesenické 2 opustit. Jednáme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o případné koupi nějakého objektu. Myslím, že přelom roku by mohl rozhodnout,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Ani periferie, ani centrum

Podle místostarostky Marty Novotné je poměrně problematické najít vhodnou lokalitu. Neměla by být na úplné periferii, aby lidé bez domova přestěhované centrum využívali. Zároveň by neměla být ani příliš v jeho středu, aby chod centra nerušil lidi žijící v okolí.

„Když jsme přišli do prostor, které jsme jako město chtěli za tímto účelem pronajmout, vždy jsme narazili na nevoli sousedů. Hledáme prostor, který bychom s ÚZSVM rozjednali. Trvá to dlouho, protože majetek, který pro to byl navržen, musel ÚZSVM vyřadit z nepotřebného majetku. Někdo ze státní správy se o něj přihlásil, pak to ale vzdal. V tuto chvíli je velká šance, že bychom tento objekt mohli získat,“ řekla.

Město by do vytipovaného objektu chtělo kromě denního centra pro bezdomovce umístit i poradnu pro drogově závislé, kterou zřizuje organizace Pontis. Nové prostory je rovněž nutné částečně rekonstruovat, k samotnému stěhování by mohlo dojít zhruba za rok a půl.

Kterou budovu má město pro služby vyhlédnutou, nyní specifikovat nechce. „Zatím by to té věci spíše uškodilo,“ podotkl starosta Spurný.

Hledá i Armáda spásy

Nové sídlo pro nízkoprahové centrum hledá i sama Armáda spásy.

„Průběžně hledáme náhradní prostory, ale s ohledem na potřebnou plochu, dostupnost a vhodnost lokality a fakt, s jakou cílovou skupinou pracujeme, se nám zatím nepodařilo takové další prostory získat,“ uvedl oblastní ředitel Armády spásy David Jersák.

Zástupci organizace jsou s vedením města v kontaktu, vyměňují si informace a prověřují jednotlivé tipy.

„Snažíme se k hledání nového místa přistupovat zodpovědně a bereme v potaz celou sérii skutečností, abychom zajistili dobré a efektivní fungování takového zařízení,“ dodal ředitel Jersák.